لیندسی گراهام: ایران در آستانه کسب پیروزی در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری هیل، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی آمریکا در مطلبی که روز سه شنبه در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد، نوشت: «بارها به منطقه [خاورمیانه] سفر کرده ام، اما سفر اخیرم دلسردکننده ترین دیدارم ظرف سالهای گذشته بود».

وی در ادامه می نویسد: «ایران با کمک ولادیمیر پوتین [رئیس جمهور روسیه] و بشار اسد [رئیس جمهور قانونی سوریه]، در آستانه پیروزی است. در مقابل، اعراب سنی، اسرائیل و آمریکا دچار عقب گرد شده اند».

سناتور گراهام از «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل عدم اتخاذ تدابیر قاطع و کافی علیه «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه و خارج ساختن نیروهای نظامی آمریکا از عراق انتقاد کرد و گفت که در زمان حاضر، هیچگونه راهبرد منسجمی [از سوی دولت آمریکا] برای «مبارزه با نفوذ فزاینده ایران در عراق و استیلای روسیه و ایران بر سوریه» وجود ندارد.

این سناتور جمهوریخواه آمریکا در ادامه ابراز امیدواری کرد که مقامات واشنگتن راهبردی را طرح ریزی و توسعه دهند که شامل برقراری منطقه های پرواز ممنوع در داخل خاک سوریه شود تا از این طریق، پناهجویان بتوانند به سلامت و بدون خطر به موطن خود بازگردند!

این اظهارات سناتور گراهام در حالی در روزنامه وال استریت ژورنال انتشار یافت که تنشها میان مقامات تهران- واشنگتن در دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» رو به وخامت گذاشته است.

گفتنی است که دونالد ترامپ با انتقاد از توافق هسته ای منعقده در دوره ریاست جمهوری اوباما میان ایران و شش قدرت جهانی از جمله آمریکا، آن را «بدترین توافق هسته ای آمریکا تا به امروز» خوانده است.

«نیکی هیلی» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز با تکرار ادعاهای پوچ واشنگتن، تهران را به نقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارسال تسلیحات به مبارزان حوثی یمن متهم ساخت!