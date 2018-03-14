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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۷:۵۵

دومین پوستر «لونه زنبور» رونمایی شد/ اولین اکران مردمی

دومین پوستر «لونه زنبور» رونمایی شد/ اولین اکران مردمی

دومین پوستر فیلم سینمایی «لونه زنبور» به کارگردانی برزو نیک نژاد و تهیه کنندگی سعید خانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با رونمایی از دومین پوستر فیلم کمدی «لونه زنبور» به کارگردانی برزو نیک نژاد که توسط محمدحسین هوشمندی طراحی شده است، اولین اکران مردمی فیلم روز پنجشنبه ٢٤ اسفند ماه با حضور پژمان جمشیدی، محسن کیایی و سایر عوامل، سانس ٢٢:١٠ در سینما آزادی برگزار می شود.

محسن کیایی، پژمان جمشیدی، بهاره کیان افشار، هومن برق ‌نورد، پیام احمدی ‌نیا، سیاوش چراغی ‌پور و رعنا آزادی ‌ور با حضور فرید سجادی حسینی بازیگران اصلی این فیلم هستند.

در خلاصه داستان «لونه زنبور» آمده است: تا حالا از نزدیک دستِ چپِ زنِ یه پادشاهُ دیدی؟

کد مطلب 4251458

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