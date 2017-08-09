محسن کیایی و پژمان جمشیدی جلوی دوربین «لونه زنبور» رفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین فیلم سینمایی برزو نیک نژاد با نام موقت «لونه زنبور» به تهیه کنندگی سعید خانی تاکنون بیش از ٢٠ درصد از مراحل فیلمبرداری خود را پشت سر گذاشته است.

محسن کیایی، پژمان جمشیدی، بهاره کیان افشار و رعنا آزادی ور بازیگران اصلی «لونه زنبور» هستند. این فیلم داستانی کمدی دارد و براساس فیلمنامه‌ای از محسن کیایی مقابل دوربین رفته است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: تا حالا از نزدیک دست چپ زن یه پادشاه دیدی؟!

سایر عوامل «لونه زنبور» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، صدابردار: مهران ملکوتی، مجری طرح: محمدرضا غلامی، مدیر تولید: میثم معراجی، مدیر برنامه ریز: افشین رضایی، طراح صحنه: محسن نصرالهی، طراح چهره پردازی: عظیم فراین، طراح لباس: دلیله صوفیانی، دستیار یک فیلمبردار: آرش رمضانی، دستیار اول کارگردان: نوید صلاحی، منشی صحنه: الهام اخوان، مدیر تدارکات: سجاد نوری، عکاس: میلاد کیایی، مشاور رسانه ای: سپیده هاشمی و تبلیغات: گروه هنری دیالوگ.