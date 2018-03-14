رایزنی «حمودی» با «الکعبی» درباره مسائل سیاسی ـ امنیتی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی جنبش مقاومت اسلامی نجباء، شیخ «همام حمودی» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در مقر مرکزی مقاومت اسلامی نُجَباء در بغداد حضور یافت و مورد استقبال حجت الاسلام والمسلمین «اکرم الکعبی» دبیرکل این جنبش قرار گرفت.

در این دیدار، طرفین راجع به مسائل اصلی عراق در حوزه‌های سیاسی و امنیتی گفتگو و تبادل نظر کردند.

الکعبی و حمودی همچنین به بررسی راهکارهای مقابله با تفکرات افراطی ـ تروریستی و شیوه‌های ترویج روحیه تحمل و مدارا در میان طبقات مختلف کشور پرداختند.

دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء در این ملاقات بر اهمیت وحدت ملی برای موفقیت در مبارزه با تروریست‌های متجاوز تأکید کرد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی نیز از نقش ارزشمند و مؤثر نُجَباء در تحقق پیروزی بزرگ ملت عراق بر گروه تروریستی داعش تقدیر نمود.