پژوهشگر ایرانی برنده جایزه ۲۰۱۸ بنیاد کویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، کمیته جایزه بنیاد کویت به منظور بررسی مدارک و انتخاب نامزد های معرفی شده کشورهای منطقه، در حاشیه شصت و چهارمین نشست کمیته منطقه ای آن سازمان در سال ۲۰۱۷ برگزار شد.

مطابق رأی این کمیته، نهمین جایزه بنیاد کویت برای سال ۲۰۱۸ به دکتر محمد ابراهیم خمسه، رئیس مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران، به پاس خدمات و پژوهش های ارزنده وی در زمینه دیابت (غدد درون ریز و متابولیسم) اعطاء می شود.

جایزه بنیاد کویت شامل یک مدال و مبلغ ۵ هزار دلار است که در شصت و پنجمین نشست کمیته منطقه ای سازمان جهانی بهداشت که از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸ در شهر خارطوم کشور سودان برگزار می شود به دکتر خمسه یا نماینده معرفی شده اعطا خواهد شد.