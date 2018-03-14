پخش تاک شوی «کاردان ها» در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، «کاردان ها» برنامه ای گفتگومحور است که آغاز پخش آن عید نوروز و از روز دوم فروردین خواهد بود و بعد از تعطیلات نوروز، پخش آن به صورت روتین هفتگی در پایان هر هفته ادامه خواهد یافت.

این برنامه به تهیه کنندگی مشترک مجید نادری و یونس قاسمی و به میزبانی داریوش کاردان تولید و به صورت ضبطی پخش خواهد شد. در این برنامه تلاش شده تا در هر قسمت، گفتگویی صمیمی، خودمانی و صریح با مهمانان برگزار شود. همانگونه که از نام برنامه مشهود است، تلاش شده از چهره های شناخته شده از میان هنرمندان، سیاستمداران، مسئولان، ورزشکاران و چهره های کاردانِ شناخته شده برای حضور در «کاردانها» دعوت شود.

تاکنون این برنامه با حضور علی مطهری، محسن هاشمی، پرفسور کردوانی، بیژن زنگنه، سعید راد، حجت الاسلام زائری و فرزانه شرف باف ضبط شده و در روزهای آینده داریوش فرهنگ، غلامعلی حداد عادل، مصطفی میرسلیم، محمد معتمدی و احتمالا محمدجواد ظریف مقابل دوربین «کاردان ها» می روند.

«کاردان ها» کاری از گروه اجتماعی شبکه یک سیما است که در ۱۴ قسمت ۴۰ دقیقه ای از دوم فروردین ۱۳۹۷ روی آنتن خواهد رفت.