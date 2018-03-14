سومین دوره مسابقات قرآن نابینایان جهان اسلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیف اللهی دبیر برگزاری سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن نابینایان جهان اسلام ، در خصوص نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی قرآن گفت: سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم روشندلان جهان اسلام، همزمان با مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران از ۳۰ فروردین‌ماه تا ششم اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: محمد تقی کریمی فیض آبادی در رشته حفظ کل قرآن کریم و امیدرضا رحیمی از استان گیلان به عنوان نماینده ایران در رشته قرائت تحقیق نماینده جمهوری اسلامی ایران در این دوره از مسابقات خواهند بود.

سیف اللهی با اشاره به اینکه قبل تر احمددباغ به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن نابینایان جهان اسلام در رقابت انتخابی رتبه نخست را به دست آورده اظهار داشت: پیش تر احمد دباغ به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در رشته حفظ در رقابت انتخابی رتبه نخست را به دست آورده که به دلیل محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای وی تغییر کرده و بجای او محمد تقی فیض آبادی در این مسابقات به رقابت خواهد پرداخت.

وی در خصوص برپایی و سطح این مسابقات افزود: با توجه به اینکه داوران بخش نابینایان متفاوت با داوران دیگر با بخش ها نیستند و با آماری که از سوی سازمان اوقاف دریافت کرده ایم میتوانیم بگوییم سطح مسابقات نابینایان اگر از لحاظ کیفی و کمی بیشتر از دیگر بخش های مسابقات بین المللی نباشد کمتر نیست.

سیف اللهی این مسابقات را کار مشترک سازمان اوقاف و سازمان بهزیستی دانست و تصریح کرد:ما در سالهای گذشته تجربه خوبی را در این مسابقات بدست آورده ایم که در کاهش هزینه ها نیز بسیار مناسب بوده است.

وی با اشاره به دعوت از نابینایان بیش از ۱۵ کشور افزود: سال اول برگزاری مسابقات بین المللی نابینایان ۱۷ کشور و سال گذشته از ۲۳ کشور و امسال نیز در بخش نابینایان روند بهتر و بالاتری را برای دعوت از قرآنیان نابینا انجام خواهیم داد.

دبیر سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن نابینایان جهان اسلام با تاکید بر دو رشته حفظ و قرائت در مسابقات بین المللی ادامه داد: فراخوانی از استانها برای نابینایان گذاشته ایم که نابینایان استانها برای شرکت در آزمون انتخابی که ۲ اسفند برگزار شد شرکت کرده و برگزیدگان این آزمون به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مسابقات بین المللی قرآن به رقابت خواهند پرداخت.

سومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم روشندلان جهان اسلام، همزمان با مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران از ۳۰ فروردین‌ماه تا ششم اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.