۱۴۱ بازرس بر بازار شب عید آذربایجان غربی نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری ظهر چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار عید نوروز استان اظهارداشت: ۱۴۱ بازرس اداره کل صنعت و معدن در سطح استان در حال آماده باش هستند و بر بازار نظارت می کنند.

وی با بیان اینکه طرح نظارت و بازرسی اصناف استان از ۱۵ بهمن ماه جاری آغاز شده است و تا اواخر فرودین سال آینده ادامه می یابد عنوان کرد: همچنین در این مدت ۶۴۴ مورد گزارش مردمی به سامانه ۱۲۴ اعلام شده که در اسرع وقت مورد رسیدگی بازرسان قرار گرفته است.

ئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: یک هزار و ۷۶۰ تن پرتقال و ۸۰۰ تن سیب برای تامین میوه شب عید سال جاری تدارک دیده شده است که از ۲۵ اسفندماه جاری به بازار مصرف عرضه می شود.

اسکندری ادامه داد: یک هزار و ۲۱۸ تن برنج واردتی برای تامین برنج مورد نیاز این ایام در بازار مصرف توزیع شده و یکهزار و ۳۰۰ تن دیگر نیز آماده عرضه به بازار است.

وی افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۴۸۱ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی استان صورت گرفته که ۴۷۶ فقره پرونده تخلف با۴۰ میلیارد ریال جریمه به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

اسکندری اضافه کرد: برای ارائه خدمات بهتر در تعطیلات نوروزی، ۳ هزار و ۱۰۰ واحد نانوایی، ۲۴۰ واحد مکانیکی، ۳۱۰ واحد تعویض روغن، ۲۴ نمایندگی ایران خودرو و سایپا، ۳۱ واحد اقامتی، ۹۸ هتل و ۴۳۱ رستوران و غذاخوری فعال است.

وی عنوان کرد: نظارت بر قیمت کالاهای ضروری، رسیدگی به خدمات شرکت های هوایی و زمینی و نظارت بر انبارها و سردخانه ها از جمله اهداف این اداره کل در ایام نوروز است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: جهت دسترسی راحت مردم به کالاهای اساسی هفت نمایشگاه فروش بهاره با ۶۱۵ غرفه در اسفندماه در سطح استان راه اندازی شده است.

وی یاد آور شد: کل واحدهای تولیدی و صنفی در آذربایجان غربی بیش از ۸۲ هزار و ۶۰۰ واحد است که از این تعداد ۸۵ درصد یعنی ۷۱ هزار و ۳۱ واحد تولیدی صنفی، توزیعی و خدماتی با پروانه در استان فعالیت می کند.