شهدا مظهر استقامت و پایداری مردم ایران اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای بدر و خیبر و ۱۲ هزار شهید گلگون کفن استان اظهارداشت: شهدا را باید برای خود الگو و سرمشق قرار دهیم تا جریان صدر اسلام برای ما تکرار نشود.

وی ادامه داد: باید از شهدای بزرگوار دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی درس استقامت و پایداری بگیریم چراکه اگر شهدا نبودند و تلاش و مجاهدت‌های آن‌ها نبود امروز امنیت و اقتدار ایران اسلامی را شاهد نبودیم.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه حمایت از رهبری با تمام وجود وظیفه مردم است و راه نجات امت اسلامی نیز در همین است افزود: اگر ادامه دهنده راه باشیم سربلندی و عزت را در پی دارد و در غیر این صورت سرافکنده می‌شویم.

امام جمعه ارومیه در ادامه با تاکید بر اینکه نباید یاد شهدا از یاد بروند خارنشان کرد: شهدا را نباید از یاد ببریم و در هر موقعیت و با هر بهانه ای نام و یاد شهدا را در جامعه زنده کنیم تا روحیه ایثار و گذشت در جامعه همه گیر شود و در این صورت است که این ملت به هیچ وجه شکست نمی خورد.

حجت الاسلام قریشی گفت: برگزاری یادواره و کنگره های بزرگداشت شهدا ضروری است این نشان‌دهنده اهمیت نقش ایثار و شهادت در جامعه است. باید مردم و مسئولین دست در دست هم برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و گرامیداشت جایگاه خانواده شهدا تلاش کنند.

وی یاد آورشد: تمام تلاش دشمن از بین بردن یاد شهدا و نیز وارد کردن مشکلات بر خانواده شهدا است تا با این روش به‌دنبال خدشه وارد کردن به نظام اسلامی برآید، ولی مردم باید هشیار بوده و همانند گذشته در مسیر شهدا و ارتقای سطح خانواده شهدا در جامعه تلاش کنند.