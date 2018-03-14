به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم امضای دومین قرارداد نفتی در قالب IPC که به منظور بهبود بازیافت افزایش تولید و بهره برداری میادین نفتی آبان و پایدار غرب برگزار شده بود با اشاره به اینکه این پروژه در مناطق محروم اجرایی می‌شود، گفت: مهمترین نکته در این قرارداد همراهی یک شرکت E&Pایرانی در این قرارداد است. در هر حال دستوراتی که ریسکی وجود داشته باشد باید پذیرفت که در رأس امور به عنوان وزیر نفت ریسک موجود در چنین پروژه هایی را می پذیرم.

وی گفت: در این میادین قرار بود تا طی ۱۰ سال آینده ۳۸ میلیون بشکه در روز برداشت نفت داشته باشیم. این در حالی است که با اجرا شدن این پروژه شاهد برداشت ۶۷ میلیون بشکه در روز به طور اضافه هستیم که در نتیجه طی این مدت ۱۰۵ میلیون بشکه نفت در روز از این میادین برداشت می‌شود که با در نظر گرفتن نرخ کنونی نفت می توان گفت ارزش این محصولات طی این مدت ۴ میلیارد دلار خواهد بود.