به گزارش خبرنگار مهر، شهاب حسینی بازیگر سینما و تئاتر که تابستان سال جاری نمایش «اعتراف» را با حضور بازیگرانی چون علی نصیریان در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد و پرمخاطب ترین و در عین حال پرفروش ترین نمایش سالن اصلی لقب گرفت، قصد دارد در سال ۹۷ بار دیگر در مقام کارگردان تئاتر اثری را روی صحنه ببرد.

حسینی این بار قصد دارد تابستان سال ۹۷ نمایش «دوازده مرد خشمگین» اثر رجینالد روز را که توسط داریوش مؤدبیان ترجمه شده است، روی صحنه ببرد.

به احتمال زیاد تالار وحدت میزبان جدیدترین تجربه کارگردانی شهاب حسینی خواهد بود.

در این اثر نمایشی بازیگرانی چون علی نصیریان و رامین ناصرنصیر به ایفای نقش خواهند پرداخت.