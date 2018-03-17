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۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۴۰

در تابستان سال ۹۷

شهاب حسینی با «دوازده مرد خشمگین» همراه می‌شود/ حضور علی نصیریان

شهاب حسینی با «دوازده مرد خشمگین» همراه می‌شود/ حضور علی نصیریان

شهاب حسینی قصد دارد در مقام کارگردان، نمایش «دوازده مرد خشمگین» را تابستان سال ۹۷ روی صحنه ببرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب حسینی بازیگر سینما و تئاتر که تابستان سال جاری نمایش «اعتراف» را با حضور بازیگرانی چون علی نصیریان در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد و پرمخاطب ترین و در عین حال پرفروش ترین نمایش سالن اصلی لقب گرفت، قصد دارد در سال ۹۷ بار دیگر در مقام کارگردان تئاتر اثری را روی صحنه ببرد.

حسینی این بار قصد دارد تابستان سال ۹۷ نمایش «دوازده مرد خشمگین» اثر رجینالد روز را که توسط داریوش مؤدبیان ترجمه شده است، روی صحنه ببرد.

به احتمال زیاد تالار وحدت میزبان جدیدترین تجربه کارگردانی شهاب حسینی خواهد بود.

در این اثر نمایشی بازیگرانی چون علی نصیریان و رامین ناصرنصیر به ایفای نقش خواهند پرداخت.

کد مطلب 4253101
فریبرز دارایی

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    نظرات

    • یک جوان امروزی IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
      0 1
      پاسخ
      یعنی قصه جدیدتری نبود. فیلمی که سال 1957 توی آمریکا ساخته شده رو قصه‌اش رو بیان با دبدبه و کبکبه دوباره تکرار کنند و کلی بهش افتخار کنند؟ یعنی بیش از شصت سال ؟!

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