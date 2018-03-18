«آسمان هشتم» در ایام نوروز روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «آسمان هشتم» با موضوع مشاعره رضوی در ۱۳ قسمت ۴۰ دقیقه ای برای پخش در ایام نوروز ۹۷ تهیه و تولید شده است.
شرکت کنندگان در این برنامه از استانهای مختلف کشور، همچون بوشهر، فارس، زنجان، لرستان، تهران و ... به مشهد مقدس میآیند.
شعرهایی که در این برنامه خوانده میشود، تماماً اشعار رضوی و در وصف حضرت ثامنالحجج (ع) است.
محل ضبط برنامه در حرم مطهر آن امام همام و در یکی از رواقها انجام میشود.
غیر از افرادی که در مسابقه اصلی مشاعره رضوی حضور پیدا میکنند، کودکان خردسال هفت، هشت ساله نیز در این برنامه به شعرخوانی اشعار رضوی خواهند پرداخت.
برنامه «آسمان هشتم» به تهیه کنندگی امیرحسین آذر در ایام نوروز از شبکه آموزش سیما پخش می شود.
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