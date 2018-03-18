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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

با حکم حجت الاسلام حاج صادقی؛

سردار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران شد

سردار جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران شد

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در حکمی سردار جوانی را به عنوان معاون سیاسی جدید سپاه معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاج‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران صبح امروز در جلسه‌ای که با حضور هیات رئیسه نمایندگی ولی فقیه در سپاه برگزار شد، سردار سرتیپ دوم پاسدار «یدالله جوانی» را به عنوان معاون جدید سیاسی سپاه معرفی و منصوب کرد.

حجت‌الاسلام حاج‌صادقی همچنین از تلاش‌ها و زحمات سردار «رسول سنایی‌راد» که پیشتر در این جایگاه مشغول انجام وظیفه بود، قدردانی کرد.

بنا بر این گزارش، سردار جوانی پیش از این مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه بود و به تدریس در دانشگاه اشتغال داشت. وی همچنین از سال ۷۸ تا ۹۰ معاون سیاسی سپاه بود.

کد مطلب 4254617
هادی رضایی

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