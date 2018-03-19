۲۰۰ نفر از بسیجیان شیعه و سنی عسلویه به راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان عسلویه صبح دوشنبه در حاشیه مراسم بدرقه کاروان راهیان نور بسیجیان شهرستان عسلویه اظهار کرد: اردوی راهیان نور یکی از برنامه‌های فرهنگی بسیار برجسته و خوبی است و یاد شهدا برای نسل ما باقی مانده که بتوانیم از این طریق فرهنگ جبهه و جهاد و شهادت را از نسل‌های گذشته به نسل جدید انتقال دهیم.

حجت الاسلام روح الله میرشکاری افزود: جوانان ما وقتی به مناطق عملیاتی می‌روند آن حال و هوای زمان جنگ و رشادت‌های رزمندگان را یاد می‌آورند و این کار تاثیر بسیار خوبی در تحول روحی‌شان و بالا بردن ارتقای معنویت آنها خواهد داشت.

میرشکاری خاطرنشان کرد: انشاءالله اینها آماده می‌شوند با مقاومت و ایستادگی شان در مقابل تمام نقشه‌های دشمنان زمینه را برای ظهور آقا امام زمان عج فراهم کنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه عسلویه افزود: جوانان مملکت در آن دوره‌ای که لازم بود برای دفاع از میهن اسلامی به فرمان امام بزرگوارشان رفتند و امروز هم باید به فرمان رهبر عزیزمان لبیک بگوییم و در جبهه فرهنگی علیه دشمنان بایستیم و فریب نقشه‌های دشمن را نخوریم که این کار مستلزم یادآوری و به فکر شهدا بودن است.

وی گفت: این بسیجیان از حوزه های محمدرسول الله(ص) شهر عسلویه، فاطمه الزهراء(س) و امام خمینی(ره) شهر چاه مبارک در قالب ۴ دستگاه اتوبوس و ۵ دستگاه ماشین پشتیبانی به مدت ۴ روز به مناطق جنوب اعزام می شوند.