مجموعه آثار حجت الاسلام حسین زاده منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نرمافزار که به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، تهیه شده است، متن ۱۶ عنوان کتاب از آثار حجتالاسلام محمد حسینزاده، عضو هیئت علمی مؤسسه را به زبان فارسی در موضوع معرفتشناسی و فلسفه دین را در اختیار کاربران قرار میدهد.
منابع معرفت، مؤلفهها و ساختارهای معرفت بشری، معرفتشناسی در قلمرو گزارههای پسین، مبانی معرفتی دینی، مبانی معرفتشناختی علوم انسانی در اندیشه اسلامی، دینشناسی، عقیده و عمل، پژوهشی تطبیقی در معرفتشناسی معاصر از جمله کتابهای ارائه شده در نرمافزار مجموعه آثار استاد حسین زاده است.
از جمله قابلیتهای پژوهشی این نرم افزار جستجو به روشهای گوناگون در الفاظ و عبارات متن و فهرست کتابهای برنامه، قابلیت ارتباط و مقایسه بین متون، امکان محدود کردن دامنه نمایش و جستجو، دسترسی متن قرآن کریم، ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغتنامه و نیز امکان یادداشتبرداری است.
تاکنون ۲۶ عنوان کتاب و بیش از ۴۰ عنوان مقاله از حجت الاسلام حسینزاده منتشر شدهاست که برای اطلاع از عناوین آن می توانید به این آدرس مراجعه کنید:
http://qabas.iki.ac.ir/node/۵۸۴۶
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