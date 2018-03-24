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۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۳:۲۹

فرماندار فیروزکوه:

وقوع جرم تبعات جبران ناپذیر فراوانی در جامعه دارد

وقوع جرم تبعات جبران ناپذیر فراوانی در جامعه دارد

فیروزکوه- فرماندار فیروزکوه گفت: وقوع جرم در جامعه، علاوه بر احساس ناامنی، تبعات جبران ناپذیر دیگری به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی جمارانی در جلسه قرارگاه نوروزی که با حضور سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی شرق استان تهران و جمعی از مسئولان انتظامی و اداری در محل فرمانداری فیروزکوه برگزار شد، طی سخنانی بیان داشت: امنیت اجتماعی به تنهائی به دست نمی آید و همه باید در کنار پلیس با فرماندهی مقتدرانه در حفظ و تعالی امنیت کوشا باشیم.

وی اظهار داشت: وقوع جرم در جامعه، علاوه بر احساس ناامنی، تبعات جبران ناپذیر دیگری به همراه خواهد داشت.

فرماندار فیروزکوه در ادامه با قدردانی از تلاش های بی وقفه و خستگی ناپذیر نیروی انتظامی شرق استان تهران اذعان کرد: نیروی انتظامی خط مقدم مبارزه با هنجار شکنی های اجتماعی و حفظ آرامش و آسایش جامعه است.

برخورد پلیس با هنجارشکنان جدی خواهد بود

در ادامه این جلسه سردار ناظری طی سخنانی بیان داشت: پلیس با تمام توان ،آماده خدمت به شهروندان بوده و عرصه را برای فعالیت مجرمان تنگ تر کرده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به حضور تمامی دستگاه ها در کنار پلیس در ایام تعطیلات نوروز و برخورد جدی پلیس با هنجارشکنان و تمامی کسانی که مترصد ایجاد ناامنی برای هموطنان هستند، گفت: قانون‌شکنی و ایجاد مزاحمت در هیچ آیین و فرهنگی پذیرفته نیست و پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ آماده دریافت گزارشات مردمی است.

سردار ناظری ضمن تبریک عید نوروز به شهروندان گفت: امیدواریم، مردم فهیم کشورمان با به کار گرفتن توصیه ها و هشدارهای پلیس، سارقان و فرصت طلبان را ناکام گذارند.

کد مطلب 4257659

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