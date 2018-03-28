به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مسعود زاهدیان صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از قرارگاه نوروزی پلیس بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مقابله با سوداگران مرگ تلاش‌های بسیار زیادی صورت گرفته و شاهد دستیابی به کشفیات بالایی هستیم.

وی با اشاره به کشف بیش از ۷۱۳ تن انواع مواد مخدر و روان گردان در سطح کشور طی سال گذشته بیان کرد: در سال گذشته شاهد افزایش ۱۴ درصدی کشفیات مواد مخدر در سطح کشور بودیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به کشف ۱۴ تن مواد مخدر در سال جاری، خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون شاهد افزایش ۳۶ درصدی کشفیات مواد مخدر هستیم.

افزایش برخورد با قاچاق مواد مخدر

وی از برخورد با عوامل وارد کننده مواد مخدر در مناطق ورودی کشور به عنوان اولویت‌های اصلی پلیس نام برد و اضافه کرد: حدود ۷۸ درصد از کشفیات پلیس در استان های شرقی و حاشیه شرق کشور بوده است.

زاهدیان با اشاره به افزایش برخورد با قاچاق مواد مخدر در سال جاری تصریح کرد: ۶۷ درصد اقدامات ما با کار اطلاعاتی و شناسایی قبلی، برخورد هوشمندانه و هدفمند با این شبکه ها است.

جمع آوری معتادان متجاهر

وی با اشاره به تمرکز پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا روی زیرساخت های اقتصادی شبکه های قاچاق مواد مخدر، تصریح کرد: در صورتی که صدمه به منابع مالی این باندها وارد شود، درآمدزایی آنها تهدید می‌شود و کارکرد آنها خنثی می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به برنامه ناجا برای برخورد با عوامل تهیه و توزیع موادمخدر و جمع آوری معتادان متجاهر، افزود: این افراد به سمت مراکز درمانی سوق داده می‌شوند.