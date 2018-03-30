مسئولانی که خود را سرور مردم می دانند تفکراتشان را تغییر دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمرتضی موسوی جاجرمی در خطبه‌های نماز عبادی‌سیاسی جمعه این هفته بجنورد با بیان اینکه مردم سالاری دینی بهترین نوع مردم سالاری است، اظهار کرد: مردم با اعتماد به مسئولان سرنوشت خود و کشور را به دست آنان سپرده اند، بنابراین مسئولان دلسوزانه و بدون هیچ کم کاری خدمت کنند.

حجت الاسلام موسوی جاجرمی تاکید کرد: ضرورت دارد مردم در جریان تمامی امور کشور قرار بگیرند، همان طور که مقام معظم رهبری مسائل مهم را به صورت شفاف و دقیق مطرح می کنند.

وی افزود: صداقت و شفافیت سخنان مقام معظم رهبری سبب شده تا مردم با بصیرت کامل در تمامی صحنه ها حضور داشته و نیز در برابر توطئه های دشمن ایستادگی و از ارزش های نظام دفاع کنند.

امام جمعه موقت بجنورد در ادامه به ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) دو ماه پس از پیروزی انقلاب نوع حکومت دیکتاتوری را به همه پرسی تغییر دادند تا مردم حق حاکمیت خود را انتخاب کنند.

حجت الاسلام موسوی جاجرمی تصریح کرد: مردم آگاه و فهیم ایران با حضور خود در پای صندوق های رای در روز ۱۲ فروردین ماه، سرنوشت خود را با ۹۸.۲ درصد رای آری انتخاب و توطئه های دشمن را خنثی کردند.

وی نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: بدون حضور اقشار مختلف جامعه همچون شیعه و سنی، پیر و جوان، کارگر و مهندس و دکتر و معلم و کاسبه و ... استقرار و تثبیت انقلاب دشوار بوده اما با وجود رهبری دانا و آگاه و حضور چنین مردمی سرنوشت ایران دگرگون شد.

وی افزود: همچنین مردم علاوه بر استقرار و پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران در انتخاب مسئولان به طور مستقیم و غیر مستقیم سهیم بوده اند که این امر به علت مردم سالاری دینی است.

امام جمعه موقت بجنورد در ادامه به سالروز ولادت حضرت علی (ع) اشاره کرد و گفت: شیوه حکومت و عدالت این امام بزرگوار الگویی برای نحوه حکومت کنونی کشور ما است.

حجت الاسلام موسوی جاجرمی تاکید کرد: مسئولان از نحوه حکومت حضرت علی (ع) و عدالت ایشان برای خدمت به مردم الگو بگیرند.

وی همچنین به اعتکاف جوانان در مساجد اشاره کرد و افزود: اعتکاف فرصتی طلایی برای خودسازی و مقابله با تهاجم فرهنگی است.

امام جمعه موقت بجنورد با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مراسم اعتکاف در مساجد کشور بسیار اندکی برگزار می شد، بیان کرد: خوشبختانه امروز اشتیاق جوانان و لحظه شماری برای فرا رسیدن مراسم اعتکاف بسیار است و همین امر نشان می دهد که دشمنان نتوانستند به اهداف شوم خود برسند.