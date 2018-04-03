حوادث روز طبیعت در آذربایجان شرقی یک فوتی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد رحمانی اظهار کرد: از ساعات اولیه روز ۱۳ فروردین تا ساعت ۲۲ همین روز نیروهای اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به شش مورد سانحه رانندگی اعزام شدند.

وی ادامه داد: کارشناسان این مرکز ۱۸ مصدوم این سوانح را با اقدام پیش بیمارستانی به بیمارستان های استان منتقل کردند.

وی تاکید کرد: هیجان تماشاگران حوادث گاهی منجر به دخالت در امر امدادرسانی می شود که این دخالت شدت صدمات وارده به مصدومان را بالا می برد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی نیز گفت: نیروهای این جمعیت روز گذشته ۱۶ مورد عملیات امدادرسانی انجام دادند که از این تعداد ۱۱ مورد جاده ای، دو مورد خدمات حضوری، دو مورد خدمات شهری و یک مورد عملیات کوهستان بود.

سعید کنعانی افزود: روز گذشته نیروهای امدادی این سازمان برای ۱۸ مصدوم امدادرسانی کردند که از این تعداد ۱۱ نفر به بیمارستان های استان منتقل و ۷ نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

وی ادامه داد: روز گذشته نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان دو مورد عملیات رهاسازی نیز انجام دادند.