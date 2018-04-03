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۱۴ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان زنجان:

روزطبیعت امسال خسارت قابل توجهی به منابع طبیعی زنجان وارد نشد

روزطبیعت امسال خسارت قابل توجهی به منابع طبیعی زنجان وارد نشد

زنجان-فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان زنجان گفت: در روزطبیعت امسال خسارت قابل توجهی به منابع طبیعی زنجان وارد نشد.

سرهنگ  منصوری خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روز طبیعت با همراهی مردم فهیم استان  خسارتی جدی به منابع طبیعی وارد نشد. 

وی اظهار کرد: از ابتدای تعطیلات سال ۹۷ تاکنون نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در قالب ۱۰ اکیپ گشت خودرویی و ۸ اکیپ گشت موتورسوار در عرصه‌های منابع طبیعی اقدام به گشت زنی کردند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان زنجان گفت: طی تعطیلات نوروزی جلوگیری و پیشگیری از تصرف اراضی ملی ۲۵ مورد، پیشگیری از وقوع حریق در ۵ مورد و قلع و قم ۶۷۰ اصله نهال زیتون و انار همراه با  توقیف ۳ دستگاه تراکتور بوده است.

خسروی ابراز کرد: متأسفانه برخی‌ها از منابع طبیعی که سرمایه بزرگ است سوءاستفاده می‌کنند و به نسل آینده ضربه می‌زنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان گفت: وجود دام مازاد چالش مهم منابع طبیعی است.

کد مطلب 4262213

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