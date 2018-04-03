روزطبیعت امسال خسارت قابل توجهی به منابع طبیعی زنجان وارد نشد

سرهنگ منصوری خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روز طبیعت با همراهی مردم فهیم استان خسارتی جدی به منابع طبیعی وارد نشد.

وی اظهار کرد: از ابتدای تعطیلات سال ۹۷ تاکنون نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در قالب ۱۰ اکیپ گشت خودرویی و ۸ اکیپ گشت موتورسوار در عرصه‌های منابع طبیعی اقدام به گشت زنی کردند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان زنجان گفت: طی تعطیلات نوروزی جلوگیری و پیشگیری از تصرف اراضی ملی ۲۵ مورد، پیشگیری از وقوع حریق در ۵ مورد و قلع و قم ۶۷۰ اصله نهال زیتون و انار همراه با توقیف ۳ دستگاه تراکتور بوده است.

خسروی ابراز کرد: متأسفانه برخی‌ها از منابع طبیعی که سرمایه بزرگ است سوءاستفاده می‌کنند و به نسل آینده ضربه می‌زنند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان گفت: وجود دام مازاد چالش مهم منابع طبیعی است.