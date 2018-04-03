امکان تهیه طرح ترافیک روزانه به روال سابق

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قنبرنژاد با اشاره به اتمام تعطیلات نوروزی و اجرای طرح ترافیک از امروز تصریح کرد: امکان تهیه آرم طرح ترافیک روزانه از طریق سایت شهرداری تهران به آدرس : www.tehran.ir و یا شماره گیری کد دستوری #۱۳۷* با تلفن همراه و تماس با تلفن گویای ۱۳۷ و شماره گیری عدد ۵ فراهم است.

وی با تاکید بر اینکه طرح ترافیک ٩٦ تا پایان فروردین ماه جاری معتبر است گفت:طرح ترافیک بصورت روزانه و با تعرفه سال ٩٦ از طریق سامانه های مذکور به فروش میرسد و شهروندان میتوانند به منظور تردد در محدوده‌ی طرح ترافیک از طرح روزانه استفاده کنند.