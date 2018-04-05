محمد باقر قاصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته هشت کاروان از استان به حج تمتع اعزام شدند، اظهار کرد: با افزایش سه کاروان سهمیه خراسان شمالی برای حج امسال یک هزار و ۵۴۵ نفر شده است.

قاصری افزود: سال گذشته یک هزار و ۸۵ نفر با هشت کاروان از خراسان شمالی به حج اعزام شدند.

وی با تاکید براینکه متقاضیان حج تمتع برای ثبت نام به دفاتر زیارتی حج و زیارت مراجعه کنند، بیان کرد: افرادی که تا تاریخ ۳۰ دی ماه سال ۸۵ مبلغی را واریز کرده اند می توانند برای تکمیل ثبت نام خود به دفاتر مجاز خدمات زیارتی یا سایت مربوطه مراجعه کنند.

رئیس حج و زیارت خراسان شمالی در ادامه درباره عتبات نوروزی بیان کرد: امسال در ایام نوروز ۸۰۶ نفر به عتبات اعزام شدند که نسبت به سال گذشته کاهش داشته به طوری که نوروز سال ۹۶، ۹۵۹ نفر اعزام شدند.

قاصری با بیان اینکه در ایام نوروز امسال ۲۲ کاروان از خراسان شمالی به عتبات اعزام شدند، تصریح کرد: در ایام نوروز امسال ۲۰۶ نفر در قالب ۶ پرواز و نیز ۶۰۰ نفر در قالب ۱۶ کاروان به صورت زمین به عتبات اعزام شدند.