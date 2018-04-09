تشکیل کمیته مشترک مجالس ایران و روسیه برای توسعه روابط دوجانبه

به گزارش خبرنگار مهر، ویاچسلاو ولودین رئیس دومای روسیه ظهر امروز در تهران با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

پس از این دیدار یادداشت تفاهم پارلمانی میان مجالس ایران و روسیه امضاء شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری مشترک با رئیس دومای روسیه گفت: ما چندین بار با یکدیگر در روسیه و کشورهای دیگر ملاقات داشتیم و چارچوب هایی برای پیشبرد همکاری ها ایجاد شد و ایده هایش پرورانده شد و به چارچوب هایی در زمینه همکاری های دو پارلمان رسیدیم.

وی اظهارداشت: هدف از این همکاری ها افزایش سطح روابط تجاری و سیاسی دو کشور در زمینه ایجاد امنیت پایدار در منطقه و مبارزه با مواد مخدر است که کمیته مشترک بین پارلمانی برای تحقق این اهداف تشکیل شده است.

لاریجانی تاکید کرد: پروژه های مهم اقتصادی بین دو کشور برای افزایش سطح روابط تجاری وجود دارد و در جلسه دوجانبه همکاری ها برای اجرای پروژه های بزرگ ملی و همچنین پروژه های استانی به خصوص در استان های گیلان، مازندران و گلستان بررسی شد. روابط بین بخش خصوصی در دو کشور نیز در این چارچوب قرار می گیرد.

در ادامه کنفرانس خبری ولودین رئیس دومای روسیه گفت: جناب آقای لاریجانی امروز با امضاء این تفاهم نامه برای ایجاد کمیته مشترک بین دو پارلمان به سطح جدیدی از روابط کمک کردند.

وی ادامه داد: ما مسئول اجرای پروژه هایی هستیم که قبلاً روی آنها رایزنی کرده بودیم. روابط ایران و روسیه در حال توسعه است که نتیجه روابط خوب دو رئیس جمهور است.

رئیس دومای روسیه اظهارداشت: وظیفه پارلمان ها این است که سازوکار قانونی برای اجرای این تصمیمات را بسترسازی کنند.

وی با اشاره به ایجاد ساختارهای مشترک برای روابط ایران و روسیه گفت: این چارچوب ها به درک بهتر از تصمیمات کمک می کند. ایران و روسیه برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر می توانند به یکدیگر کمک کنند اما اصلی ترین هدف ما توسعه روابط استانی است.

ولودین ادامه داد: روابط استانی دو کشور برای ما مهم است و در این زمینه در استان ولگاگراد قرار است مذاکره ای انجام شود.

وی با بیان اینکه بنده ۵ بار در کشورهای مختلف با آقای لاریجانی جلسه داشته ام، گفت: در کنفرانس امنیتی پاکستان، کنفرانس اتحادیه بین المجالس، کنفرانس روسای پارلمان ها در سئول با آقای لاریجانی درباره گسترش روابط رایزنی کردیم.