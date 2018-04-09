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۲۰ فروردین ۱۳۹۷، ۲۲:۵۴

رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر:

انتشار بوی نامطبوع شرکت الکل سازی دغدغه مردم خرمشهر است

انتشار بوی نامطبوع شرکت الکل سازی دغدغه مردم خرمشهر است

آبادان – رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر از انتشار بوی نامطبوع شرکت الکل سازی به عنوان خرمشهریها نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد بچاری عصر امروز در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی منطقه جنوب غرب خوزستان در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری آبادان گفت: انتشار بوی نامطبوع حاصل از شرکت الکل سازی در هوای خرمشهر در حالی که مردم می خواهند از هوای خوب فصل بهار استفاده کنند سبب بروز نارضایتی و گله مندی در میان شهروندان شده است.

وی با بیان اینکه به دلیل یاد شده حتی برخی از کلاسهای درس نیز لغو و مدارس تعطیل شدند، افزود: در جلسات پیگیرانه با مسئولان شرکت الکل سازی از آنان خواستار رسیدگی و رفع سریع مشکل مذکور شدیم اما کاکان وضعیت به قوت خود باقی است.

بچاری اظهار کرد: درخواست ما از سازمان منطقه آزاد اروند برای رسیدگی به وضعیت این کارخانه و رفع مشکل نیز تاکنون نتیجه ای در برنداشته است.

رئیس شورای اسلامی شهر خرمشهر تصریح کرد: زمانی این نشستها خروجی دارد که قادر به رفع مشکلات ابتدایی باشیم.

بچاری گفت: در برخی محلات مرکزی شهر خرمشهر نگهداری احشام سبب ابراز نارضایتی مردم شده که باید به طور جدی برای آن چاره اندیشی شود.

وی افزود: چاره اندیشی برای رفع مشکل وجود فروشندگان ماهی و مرغ زنده دوره گرد که هر روز بر تعداد آنان نیز اضافه می شود امری ضروری است.

بچاری اظهار کرد: محلی در خیابان فردوسی خرمشهر متعلق به شبکه بهداشت است ولی اکنون متروکه و پر از نی شده که از مسئولان دانشکده علوم پزشکی آبادان می خواهیم هر چه سریعتر به وضعیت این محل رسیدگی کنند.

کد مطلب 4267307

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