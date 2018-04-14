ما را تحویل نمی گیرند/ دغدغه هایی از جنس هنر انقلاب

محسن توسلی خواننده موسیقی انقلابی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بنده و تعدادی دیگر از همکارانم طی سال های اخیر فعالیت های زیادی در عرصه موسیقی انقلابی یا موسیقی که این سالها به نام موسیقی ارزشی از آن یاد می کنند، انجام داده ایم. البته من شخصا با این عبارت «موسیقی ارزشی» کمی مشکل دارم زیرا در این سالها بسیاری وقتی با این واژه روبه رو می شوند گویی این عبارت هم ردیف آثاری است که یا موضوع انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس تولید می شود. در حالیکه اگر بخواهیم روی واژه موسیقی ارزشی تمرکز بیشتری داشته باشیم ، قطعا مسائلی چون خانواده ایرانی،طلاق، اعتیاد و بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی دیگر در مسیر موسیقی ارزشی قرار می گیرد که نباید آنها را تافته جدا بافته بدانیم.

وی درباره دلایل کمبود آثار متناسب با موسیقی انقلاب و مواردی از این دست تاکید کرد: فضای امروز جامعه ما به گونه ای است که عاشقانه خواندن و عاشقانه شنیدن گستره وسیعی از مخاطبان و خوانندگان را برگرفته است و می توان گفت این سبک از محبوبیت زیادی برخوردار است که طبیعتا گرایش به سمت خوانش و تولید اجرای آثاری با مضامین انقلابی و ارزشی را کمی محدود تر کرده است. ضمن اینکه شرایط اقتصادی این حوزه نیز به گونه ای نیست که همه خوانندگان و هنرمندان بخواهند تمرکز خود را روی تولید آثار انقلابی معطوف کنند. به عبارتی ما باید بپذیریم که اگر آلبومی با موضوع انقلابی تولید شود قطعا آن فروشی که یک آلبوم عاشقانه دارد را نخواهد داشت .این موضوع نیازمند بررسی و واکاوی موضوعات متفاوتی است که می تواند مورد نظر کارشناسان و اهالی فن باشند. البته ذکر این نکته هم ضروری است که در سال های اخیر اغلب خوانندگان پرطرفدار موسیقی که آثارشان مورد توجه مردم قرار گرفته در کارنامه کاری خود آثار ارزشی هم تولید کردند و انصافا هم این کارها آثار قابل تاملی بوده است اما ما باید بپذیریم که فعلا عاشقانه خوانی بیشتر از موسیقی انقلابی مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است.

این خواننده موسیقی انقلاب که طی ماه های گذشته آثار متعددی را با محتوای اجتماعی و انقلابی تولید کرده در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: نکته مهم دیگری که لازم است در حوزه موسیقی انقلاب به آن بپردازم کم توجهی برخی از نهادها و مجموعه هایی است که نسبت به طرح ها و ایده های خوانندگان کم تعداد این عرصه اقبالی نشان نمی دهند. شاید خیلی ها ندادند که بسیاری از این خوانندگان و هنرمندان فرزند جانباز و شهید هستند و با دغدغه های ارزشمندی که دارند تلاش می کنند گوشه ای از واقعیت ها و ارزش های ما را به مخاطب ارائه دهند. آنها در بسیاری از موارد با تمام سختی ها و موانعی که در این زمینه وجود دارد پشت تریبون های مختلف می روند و از موضوعات ارزشمندی با موسیقی حرف می زنند اما کمتر کسی حاضر به حمایت آنهاست.

توسلی تصریح کرد: متاسفانه برخی از این نهادها به دلیل گمنامی همین خوانندگان کمترین توجه را به آنها می کنند. اما وقتی خواننده معروفی می آید و قطعه مناسبتی را تولید می کند، آنچنان برای این فضا جو تبلیغاتی و رسانه ای ایجاد می شود که توصیف آن سخت است. من و بسیاری از همکارانم در مواقعی پیش آمده که بر مبنای موضوعات مهمی چون نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپا و مواردی از این دست طرح ها و ایده های موسیقایی را به برخی از مجموعه ها و نهادها ارائه دادیم اما هیچ حمایتی اتفاق نیفتاد و ناچار شدیم برای پیاده کردن و اجرایی شدن این طرح ها از هزینه شخصی استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: به هر ترتیب ما تا امروز تلاش کردیم به سهم خودمان آثاری را مرتبط با موضوعات انقلابی و اجتماعی تولید کنیم. در این راه هم بارها و بارها به مجموعه های مختلفی طرح و ایده دادیم که اکثر آنها با کم توجهی مواجه شد و کسی ما را تحویل نگرفت اما شما مطمئن باشید ما تا زمانی که بشود کارمان را انجام می دهیم و حتی با هزینه های شخصی به تولید آثار اقدام خواهیم کرد. اما امیدوارم از راهی که انتخاب کردیم خسته نشویم.