نقش آفرینی بسیج در حوزه اقتصادی و اجتماعی بسیار لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه صبح امروز در آیین تکریم و معارفه جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تبریک ماه مبارک رجب اظهار داشت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم و در این زمان دشمنان همه بسیج شده اند برای ایجاد یاس و نا امیدی، اما پیروزی های متعددی را شاهد هستیم که نصیب انقلاب شده است.

وی ادامه داد: سال گذشته، شاهد شکست کامل داعش و شکست توطئه دشمنان برای مقابله با جبهه مقاومت اسلامی بودیم، دشمنان از درون اسلام تکفیری ها را شکل داده و تجهیز کردند تا به انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت لطمه بزنند اما با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، دشمنان شکست سنگینی خوردند.

سردار جعفری ریشه پیروزی های متعدد جبهه مقاومت در منطقه را در هشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: در چهل سالگی انقلاب اسلامی دشمنان همه توان خود را برای آسیب رساندن به انقلاب اسلامی بکار گرفته اند و در کنار آن، شاهد موفقیت های انقلاب اسلامی هستیم البته در داخل کشور مسائلی وجود دارد که باید آنها را حل کنیم.

فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: بسیج همواره در آبادانی ایران تلاش کرده و نقش بسیار مهمی را در همه ابعاد بازی می کند.

سرلشکر جعفری گفت: تغییر و تحول در سپاه برای پویا بودن آن بسیار ضروری است و این جلسه هم برای تکریم و تشکر از زحمات ۹ ساله سردار علی فضلی است که جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین بودند.

وی ادامه داد : آشنایی من با سردار فضلی به سال ۶۰ برمی گردد و برای احساس نیازی که در یک مرکز علمی آموزشی سپاه داشتیم این جابجایی انجام شد. تجربیات ایشان بسیار است و باید در مجموعه های مختلف از این تجربیات استفاده کرد. سردار سپهر هم که جایگزین سردار فضلی شد توانایی بالایی دارد و امید داریم این تغییر موجب تحولات مثبت شود زیرا در بسیج کارهای انجام نشده بسیار است و نگاه ها به بسیج امیدوارانه است.

باید زمینه را برای نقش آفرینی مردم و بسیج در بحران های اجتماعی فراهم کرد

سردار جعفری تصریح کرد: پیشرفت و بالندگی انقلاب اسلامی متکی به مردم و بسیج است و همانطور که امام راحل فرمودند، اگر سپاه نبود انقلاب هم نبود، باید بگوئیم اگر بسیج نبود سپاه هم نبود، بسیج در دفاع مقدس و بعد از آن در تامین امنیت همواره نقش موثری را برعهده داشت و باید زمینه را برای نقش آفرینی مردم و بسیج در بحران های اجتماعی فراهم کرد زیرا بسیجیان آمادگی نقش آفرینی در عرصه های مختلف را دارند.

وی اعتلای بسیج را در ارائه خدمات در حوزه های مختلف از جمله اجتماعی دانست و گفت: بسیج در عرصه دفاع از کشور و تامین امنیت سربلند بود و امروز نقش آفرینی آنها در حوزه اقتصادی و اجتماعی بسیار لازم است و نیاز دارد که مسئولان کشور شرایط حضور مردم را در این حوزه ها فراهم کنند.

فرمانده کل سپاه پاسداران در پایان تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا انتظارات مقام معظم رهبری از بسیج محقق شود.