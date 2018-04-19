برخورد با کلاهبرداری برگزاری تور ارزان جزیره کیش

به گزارش خبرنگار مهر،قاضی محمد بخشی محبی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متاسفانه تبلیغات گسترده ای با عنوان سفر ٤شب به جزیره کیش با قیمت٥٠تا ٨٠ هزارتومان در مشهد انجام شد تا با تصمیم از پیش گرفته شده سر شهروندان را کلاه بگذارند.

وی افزود: در همین راستا،تحقیقات لازم از سوی مدیرکل فرودگاه های استان صورت پذیرفت و چنانچه مردم از این اقدامات متضرر شده باشند می توانند به بازپرس ویژه فرودگاه و یا به تعزیزات حکومتی مراجعه کرده تا نسبت به بررسی موضوع و راهکارها اقدامات مناسب انجام شود.

مسئول پیگیری حقوق عامه دادسرای خراسان رضوی تصریح کرد:طبق تحقیقات انجام شده مشخص شد در زمان بازگشت از جزیره کیش به مشهد مبلغ ٧٠٠تا ٨٠٠ هزارتومان از مسافران گرفته شد و در همین راستا مجرمان تحت تعقیب می باشند.

مسئول پیگیری حقوق عامه خراسان رضوی خاطرنشان کرد:این اقدام برخی شرکت ها که با عنوان پرواز چارتر انجام می شودتسهیل مال نامشروع و کلاهبرداری محسوب می شود.