کلاهبرداری ۵۰ میلیارد ریالی در کیش کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی‌الله قاسمی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: متهم با سوء استفاده از قرارداد اجاره خودرو و جلب اعتماد شهروندان اقدام به کلاهبرداری کرده بود.

وی افزود: پس از دستگیری متهم، هشت فقره شکایت دیگر با موضوعات مشابه و مجموع مبالغ بیش از ۵۰ میلیارد ریال مطرح شد.

رئیس پلیس کیش، خاطرنشان کرد: متهم پس از طی مراحل قانونی به زندان معرفی شده و رسیدگی به پرونده همچنان ادامه دارد.

سرهنگ قاسمی در پایان به شهروندان، توصیه کرد: پیش از انجام معاملات و پرداخت وجه از صحت اطلاعات و اعتبار طرف معامله اطمینان حاصل کنند.