تیم ملی والیبال نشسته بوسنی مقابل آمریکا پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دیدار از روز نخست مسابقات والیبال نشسته لیگ جهانی میان دو تیم بوسنی و آمریکا برگزار شد. در این دیدار تیم بوسنی که عنوان قهرمانی بازی های پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن را در اختیار دارد، در سه گیم متوالی و با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۳ آمریکا را شکست داد.

پیش از این دیدار تیم های اوکراین و آلمان در اولین دیدار این دوره مسابقات به مصاف هم رفتند که طی آن اوکراین سه بر صفر به برتری دست یافت.

از روز نخست مسابقات والیبال نشسته لیگ جهانی امروز دو تیم ایران و روسیه به مصاف هم می روند.

به گزارش مهر، اولین دوره رقابت های والیبال نشسته لیگ جهانی با حضور تیم های ایران، بوسنی، آمریکا، روسیه، آلمان و اوکراین از امروز پنجشنبه در تبریز آغاز شد و تا ۴ اردیبهشت در تبریز ادامه خواهد داشت.