۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی شورای شهر همدان:

مدیریت شهری همدان سال پرهزینه‌ای را پشت سر گذاشت

همدان - رئیس کمیسیون نظارت حقوقی و اداری شورای شهر همدان گفت: مدیریت شهری همدان سال پرهزینه ای را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان صبح شنبه در نشست اعضای کمیته حسابرسی شورای شهر همدان با شهردار، معاونین، مدیران عامل سازمانها و مدیران مناطق و مالی شهرداری، اظهارداشت: مدیریت شهری همدان سال پرهزینه ای را پشت سر گذاشت.

وی با بیان اینکه شورای شهر در زمان مناسب خود از شهرداری حمایت کرده است، افزود: ارزیابی و برآیند آنچه که برداشت کرده‌ایم، مثبت بود که البته با توجه به اینکه نیروها و مدیران بدنه شهرداری، جوان هستند، انتظار بیشتری وجود دارد که نظارتها مستقیم و مستمر باشد تا در پایان سال موفق تر عمل کرده باشیم.

شهردار همدان نیز گفت: کمیته حسابرسی تأثیر خوبی در هزینه ها دارد و از طرفی دقت در کار ذیحسابان نیز بسیار مهم است؛   بنابراین از ویژگی مثبت این کمیته این است که مدیران مالی و ذیحسابان نسبت به رسیدگی و نظارت بر هزینه‌ها آگاهی دارند.

عباس صوفی با تأکید بر اینکه نظم و انضباط باید در اولویت کار مدیران شهری باشد، افزود: مدیران باید هنر روان‌سازی را داشته باشند و از طرفی یکپارچه سازی مباحث شهرسازی هم صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه به دنبال ثروتمند شدن شهرداری و ارتقای اعتبار آن هستیم، اظهار داشت: بر مبنای مباحث فرمایشات مقام معظم رهبری، بخشنامه ای ابلاغ کرده‌ایم تا تمامی خریدهای مدیریت شهری ملی و بومی باشد چراکه معتقدیم این امر یک تکلیف در راستای منافع مردم است.

صوفی با تأکید بر اینکه مدیران نمونه تشویق می شوند، گفت: ذیحسایان شهرداری باید علاوه بر ورود به هزینه ها، در بحث املاک نیز ورود پیدا کرده و آنها را ثبت کنند.

گفتنی است؛ در این نشست در جمع بندی حسابرسی سال ۹۵ شهرداری و سازمانهای زیرمجموعه، شهرداری منطقه ۳ و سازمان آتش نشانی در بهترین عملکرد و نیز سازمانهای عمران و تاکسی رانی در بهبود فرایند حسابرسی بهترین رتبه را کسب کردند و در پایان جلسه از مدیران نمونه شهرداری در حوزه مالی و درآمد تجلیل به عمل آمد.

