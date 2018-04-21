به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان صبح شنبه در نشست اعضای کمیته حسابرسی شورای شهر همدان با شهردار، معاونین، مدیران عامل سازمانها و مدیران مناطق و مالی شهرداری، اظهارداشت: مدیریت شهری همدان سال پرهزینه ای را پشت سر گذاشت.

وی با بیان اینکه شورای شهر در زمان مناسب خود از شهرداری حمایت کرده است، افزود: ارزیابی و برآیند آنچه که برداشت کرده‌ایم، مثبت بود که البته با توجه به اینکه نیروها و مدیران بدنه شهرداری، جوان هستند، انتظار بیشتری وجود دارد که نظارتها مستقیم و مستمر باشد تا در پایان سال موفق تر عمل کرده باشیم.

شهردار همدان نیز گفت: کمیته حسابرسی تأثیر خوبی در هزینه ها دارد و از طرفی دقت در کار ذیحسابان نیز بسیار مهم است؛ بنابراین از ویژگی مثبت این کمیته این است که مدیران مالی و ذیحسابان نسبت به رسیدگی و نظارت بر هزینه‌ها آگاهی دارند.

عباس صوفی با تأکید بر اینکه نظم و انضباط باید در اولویت کار مدیران شهری باشد، افزود: مدیران باید هنر روان‌سازی را داشته باشند و از طرفی یکپارچه سازی مباحث شهرسازی هم صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه به دنبال ثروتمند شدن شهرداری و ارتقای اعتبار آن هستیم، اظهار داشت: بر مبنای مباحث فرمایشات مقام معظم رهبری، بخشنامه ای ابلاغ کرده‌ایم تا تمامی خریدهای مدیریت شهری ملی و بومی باشد چراکه معتقدیم این امر یک تکلیف در راستای منافع مردم است.

صوفی با تأکید بر اینکه مدیران نمونه تشویق می شوند، گفت: ذیحسایان شهرداری باید علاوه بر ورود به هزینه ها، در بحث املاک نیز ورود پیدا کرده و آنها را ثبت کنند.

گفتنی است؛ در این نشست در جمع بندی حسابرسی سال ۹۵ شهرداری و سازمانهای زیرمجموعه، شهرداری منطقه ۳ و سازمان آتش نشانی در بهترین عملکرد و نیز سازمانهای عمران و تاکسی رانی در بهبود فرایند حسابرسی بهترین رتبه را کسب کردند و در پایان جلسه از مدیران نمونه شهرداری در حوزه مالی و درآمد تجلیل به عمل آمد.