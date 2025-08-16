به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان همدان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی روستاها اظهار کرد: با همکاری دهیاران، شوراهای اسلامی و مدیران کل، تلاش کرده‌ایم اعتبارات موجود را به شکلی هدفمند تخصیص دهیم تا بتواند نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌ها ایفا کند.

وی با دعوت از مدیران شهرستان به پیگیری مستمر امور، افزود: نمایندگان آمادگی دارند نیازهای ادارات را از طریق رایزنی در تهران و استفاده از ظرفیت‌های ملی تأمین کنند.

صوفی تصریح کرد: تجربه نشان داده هر جا پیگیری کرده‌ایم، موفق به جذب اعتبار شده‌ایم، هرچند برخی از این اقدامات به دلیل حساسیت‌ها به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود.

نماینده مردم همدان و فامنین همچنین با تبریک به فرماندار جدید همدان، گفت: آقای درویشی از نیروهای باتجربه و موفق حوزه اجرایی هستند که در شهرداری نیز سابقه همکاری با ایشان را داشته‌ام. امیدوارم با مدیریت ایشان، شاهد اقدامات مؤثر برای شهرستان باشیم.

وی همکاری مشترک با نمایندگان استان، به‌ویژه حمیدرضا حاجی‌بابایی را فرصتی ارزشمند برای توسعه شهرستان و بخش‌های تابعه دانست و ابراز امیدواری کرد این تعامل به رضایت‌مندی مردم منجر شود