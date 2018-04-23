دشمن از اتحاد ارتش و سپاه آزرده خاطر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با پدر شهید مدافع حرم «محسن قوطاسلو» در شهرستان پاکدشت، طی سخنانی یاد این شهید دلیر را گرامی داشته و گفت: امروز افتخار حضور در منزل اولین شهید مدافع حرم ارتش برای بنده فراهم شد.

وی در ادامه اتحاد ارتش و سپاه را اصل جدا نشدنی دانست و اضافه کرد: این اتحاد اعتقاد تمامی ارتشیان جان بر کف است.

فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که در سخنرانی های اخیر خود بر اتحاد بین ارتش و سپاه تاکید کردم، گفت: دشمنان از این اتحاد و نیز از صحبت های من آزرده خاطر می شوند، اما این حرف ها، حرف دل ارتشیان است.

وی افزود: اختلاف افکنان هرگز موفق به از بین بردن اتحاد ارتش و سپاه نمی شوند.

فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان این که اگر بر اصولمان پایبند باشیم پیروز خواهیم شد، گفت: اتحاد، بصیرت و دشمن شناسی رمز پیروزی بر دشمنان است.

دیدار با پدر اولین شهید مدافع حرم ارتش

بر اساس این گزارش، سرلشگر سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر دوشنبه، در حالی که توسط حجت الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیرسرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش و امیر محمد حسن حبیبیان فرمانده حفاظت اطلاعات ارتش همراهی می شد، با حضور درمنزل پدر شهید مدافع حرم «محسن قوطاسلو» با وی دیدار کرد.

گفتنی است، شهید «محسن قوطاسلو» متعلق به تیپ۶۵ ارتش بود، که در سن ۲۵ سالگی و در ۲۳ فروردین ماه سال ۹۵ در درگیری با گروه تکفیری تروریستی داعش در سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شد.