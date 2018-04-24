میزان مرگ و میر مادران باردار در گناباد به صفر رسیده است

ایرج مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته سلامت اظهار کرد: تعریف از سلامت در جامعه امروزی تغییر کرده و سلامت شامل جسم تنها نیست و از لحاظ روحی و معنوی نیز باید فرد سالم باشد تا به یک شخص فرد سالم گفته شود.

وی افزود: فوت نوزادان زیر ۵ سال در گذشته به دلیل عدم بهداشت و مراقبت های درست زیاد بوده به صورتی که در خراسان به ازای هر هزار تولد ۱۲۰ فوت نوزاد زیر ۵ سال داشته ایم که امروز در کشور این موضوع بسیار پایین آمده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابراز کرد: گناباد طی سال های گذشته با مراقبت ها و برنامه ریزی که انجام داده است میزان مرگ و میر مادران باردار را به صفر رسانده است.

مرادی افزود: خوشبختانه در حال حاضر کشور ما در خصوص بیماری‌های واگیر مشکلی ندارد و حتی برخی از بیماری‌ها مانند فلج اطفال، را ریشه کن کرده است.

وی با اشاره به برخی دلایل بیماری های واگیر دار اظهار کرد: در حال حاضر بیماری هایی مانند فلج اطفال را ریشه کن کرده ایم و دربرخی بیماری ها نیز آمار خیلی کم شده است ولی مشکل جدی در حال حاضر بیماری های غیرواگیر می باشد که ۸۰ درصد علل مرگ و میر است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: مشارکت مردم در جلوگیری از بیماری ها می تواند نقش بسزایی داشته باشد که در همین راستا شورای سلامت گناباد تشکیل شده که در آینده در این خصوص برنامه ریزی های خوبی انجام خواهد داد.

مردای تصریح کرد: تغذیه ناسالم و عدم تحرک مناسب باعث شده تا امروز دلیل نخست مرگ و میر در کشور بیماری های قلبی و عروقی باشد و امرومز شاهد بروز این بیماری در سنین جوانی باشیم.