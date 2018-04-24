رزمایش مشترک امداد و نجات دریایی ایران و عمان؛ ۱۷ اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی با اشاره به دیدارهای دوجانبه با مقامات عالی رتبه نظامی کشورهای حاضر در اجلاس IONS در تهران، اظهارداشت: مجموعاً طی دیروز و امروز ۱۰ دیدار با هیئت های مختلف نظامی از کشورهای ترکیه، بنگلادش، اندونزی، چین، هند، آفریقای جنوبی، روسیه، سریلانکا، پاکستان و ژاپن انجام دادند که در این دیدارها مطالب بسیار مهم و کاربردی توسط طرفین مطرح شد.

وی افزود: در این دیدارها به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی مشترک میان ایران و کشورهای مختلف اشاره و بر توانمندی‌های موجود در جمهوری اسلامی ایران به خصوص نیروی دریایی تاکید شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت علم، فنی و دانشجویی خوبی در نیروی دریایی ارتش وجود دارد که این ظرفیت قابل قابل انتقال به سایر کشورها نیز هست؛ از این رو در دیدارها با مقامات خارجی پیشنهاد کردیم که کشورهای مختلف از ظرفیت فنی و دانشجویی نداجا بهره برده و ما نیز متقابلاً از ظرفیت‌های آنها استفاده کنیم.

دریادار خانزادی با بیان اینکه با همه هیئت ها در خصوص تبادل دانشجو در سطوح مختلف، مذاکره مستقیم داشتند، تاکید کرد: با هیئت های مختلف در خصوص اعزام ناوگروه و همچنین پذیرش ناوگروه های آنها رایزنی مستقیم انجام داده‌ام؛ همچنین گفتگو های بسیار خوبی برای برگزاری رزمایش دریایی در قالب های مختلف تاکتیکی و امداد و نجات میان ما و طرفین صورت گرفته است.

وی همچنین از پیشنهاد نیروی دریایی ارتش ایران به هیئت های خارجی برای تشکیل کارگروه مشترک به منظور توسعه همکاری ها در حوزه های مختلف ستادی و تاکتیکی و همچنین عملیاتی خبر داد و گفت: قرار است که این پیشنهاد توسط کشورها، بررسی شده و در زمان مناسب تفاهم نامه همکاری مورد نظر در این زمینه ها نیز به امضای طرفین برسد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین گفت: در مذاکرات با هیئت های خارجی پیشنهاد دادیم که علاوه بر همه این حوزه ها، رفت و آمدهایی نیز در سطح فرماندهان انجام شود.

دریادار خانزادی ادامه داد: امنیت در منطقه اقیانوس هند یک اولویت است و بر همین مبنا پیشنهاد دادیم که یک گروه و ائتلاف نظامی مشترک میان کشورهای اجلاس IONS تشکیل شود. اکثر کشورهایی که بنده شخصا با آنها دیدار خصوصی و دوجانبه داشتم، با این پیشنهاد موافق بودند و قرار شد که موضوع در اجلاس فرماندهان طرح و در صورت موافقت همه اعضا، اجرایی شود.

دیادار خانزادی با بیان اینکه اجلاس آیونز ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه همکاری‌های عملی دارد، تاکید کرد: ما از حضور کشورهای دیگر در اجلاس استقبال می‌کنیم اما حضور آمریکا در این اجلاس را حضوری نامطلوب دانسته و با آن مخالفیم و بسیاری از کشورها نیز با ما در این زمینه هم نظر هستند.

وی در پایان از برگزاری رزمایش مشترک امداد و نجات میان نیروی دریایی ارتش ایران و نیروی دریایی سلطنتی عمان در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه خبر داد.