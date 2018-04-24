به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، محمودرضا خواجه نصیری، درباره مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد برق گفت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و شعار سال ۹۷ و به منظور تامین مالی صنعت برق، سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ایران عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه قرار خواهد گرفت گفت: قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۹ درصد سالیانه و قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی به قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۸.۵ درصد سالیانه است.

به گفته خواجه نصیری، قیمت خرید بازارگردان در معاملات ثانویه نیز قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به علاوه سود معادل ۱۷ درصد سالیانه به صورت روزشمار است.

خواجه نصیری در زمینه بازده این اوراق تصریح کرد: در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید بیشتر از ۱.۱۹ ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه باشد ناشر می تواند از اختیار خرید استفاده کرده و نسبت به خرید قرارداد برق به قیمت ۱.۱۹ ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه از دارندگان اوراق اقدام کنند که دراین صورت بازدهی سالانه اوراق سلف حداکثر ۱۹ درصد خواهد بود اما در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررسید کمتر از ۱.۱۸۵ ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه باشد سرمایه گذاران می توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش قرارداد به قیمت ۱.۱۸۵ ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه به ناشر اقدام کنند و در نتیجه بازدهی سالانه اوراق سلف حداقل ۱۸.۵ درصد خواهد بود.

معاون سابق سازمان بورس درباره چگونگی پرداخت سود این اوراق گفت: اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره ای ندارد و خریدار می تواند در پایان دوره نسبت به تحویل فیزیکی یا تسویه نقدی با توجه به قیمت برق در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار فروش تبعی یا اختیار خرید تبعی اقدام کند. مدت قرارداد یک سال از تاریخ شروع عرضه اولیه خواهد بود و دوره عرضه اولیه نیز در اطلاعیه عرضه اولیه مشخص و اعلام خواهد شد.

وی افزود: بازارگردان بر اساس مدل بازارگردانی تضمین حداقل قیمت، نقدشوندگی اوراق را قبل از سررسید تعهد می‌کند و اوراق سلف را طی دوره معاملاتی با نرخ سود ۱۷درصد سالانه به‌صورت روزشمار به‌ علاوه قیمت پایه اوراق در عرضه اولیه، بازخرید خواهد کرد. کارمزد خرید و فروش اوراق نیز بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تعیین می شود.