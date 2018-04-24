توجه به حوزه مرزبانی و فضای مجازی دردستورکار نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه صبح امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) این کمیسیون و فرماندهی نیروی انتظامی و معاونین، گفت: در این جلسه ابتدا اشتری، فرمانده نیروی انتظامی گزارشی از مأموریت‌های سال ۹۶ و اقدامات نیروی انتظامی ارائه کرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که با آرام‌ترین حالت خود و بدون هرگونه کنش برگزار شد، برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام (ره)، برگزاری راهپیمایی اربعین که سی هزار نیرو در این زمینه نقش آفرینی کردند، حضور و کمک رسانی در زلزله کرمان، مراسم مذهبی محرم و صفر با امنیت، حوادث دی ماه که با توجه به توطئه دشمن در حدود ۸۴ شهرستان و حضور هوشمندانه نیروی انتظامی در جهت حفظ امنیت و آرامش بدون بهانه دادن به دست دشمن و معاندین که لازم به توضیح است مردم در این راستا خیلی کمک کردند از جمله مأموریت‌های مهم نیروی انتظامی در سال ۹۶ بود.

وی ادامه داد: همچنین جمع کردن موضوع حوادث خیابان پاسداران در آن شرایط سخت که ۳ مامور نیروی انتظامی در مظلومانه‌ترین شرایط به شهادت رسیده بودند، هفته آخر سال که کمترین حوادث را شاهد بودیم، حفظ امنیت و آرامش مراسم دهه فجر با توجه به حجم شیطنت‌هایی که انجام شده بود، حفظ امنیت و آرامش تعطیلات نوروزی به بهترین شکل از جمله مأموریت‌های مهم نیروی انتظامی در سال ۹۶ بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: وقتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو و حدود یک میلیون گواهینامه اضافه شده، زحمت و تلاش بیشتر را می‌طلبد تا امنیت، نظم و آرامش حفظ شود. در سال ۹۷ هم از ابتدای سال مسائل مختلفی پیش آمده که نیازمند حضور و اقدامات قاطع در عین حال با منطق و آرامش دارد.

نقوی حسینی افزود: در همین حادثه اخیر یک مأمور نیروی انتظامی با احترام و متانت وظیفه خود را انجام می‌دهد ولی با یک سناریو از پیش تعیین شده روبرو می‌شود و بهانه‌ای می‌شود برای حجم گسترده‌ای از حملات به نیروی انتظامی و متأسفانه عده‌ای هم ناآگاهانه در جبهه مقابل می‌ایستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان فرمانده نیروی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی خود را خدمتگزار مردم می‌داند و خود را برای حفظ امنیت، آرامش و نظم مردم فدا می‌کند. نیروی انتظامی از بین مردم بوده و متعلق به مردم است.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی در همین روزهای اخیر در مرزها برای حفظ امنیت، آرامش و نظم کشور و مردم ۵ نفر شهید تقدیم کرده و به طور مستمر در معرض تهدید و تجاوز دشمنان ملت و کشور و نظام است و از این به بعد هم با اقتدار در عین حال کاملاً آرام و منطقی به مأموریت‌های خود عمل خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین با اشاره به سخنان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: آقای بروجردی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه‌روزی نیروی انتظامی، اظهار کرد موضوعاتی مثل امنیت و انسداد مرزها، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، چالش آب و تأمین آن، مسئله قومیت‌ها که آمریکا، انگلیس، عربستان و دیگر معاندین تلاش می‌کنند آن را به یک مسئله امنیتی تبدیل کنند در حالی که قومیت‌ها در کشور ما در همه طول تاریخ در کنار هم زندگی کرده‌ و روابط آنها همیشه مسالمت‌آمیز بوده است. گروهک‌های ضد انقلاب و معاند که غربی‌ها و مخالفین جمهوری اسلامی به شدت از آنها حمایت می‌کنند، فضای مجازی و وسایل آن که به یک میدان جنگ تبدیل شده، ناهنجاری‌های فرهنگی و هنجارشکنی‌هایی که عامداً و هدفمند در حال دنبال شدن است و بالاخره حوادث جاده‌ای و ضرورت توجه به امنیت جاده‌ها در رانندگی از جمله مهمترین موضوعاتی است که زحمات آن به دوش نیروی انتظامی است که در خط مقدم حفظ نظم و امنیت را به عهده دارد.

نقوی حسینی افزود: در ادامه معاونین فرماندهی نیروی انتظامی گزارشی از اولویت‌ها و برنامه‌های خود را ارائه کردند که ضرورت توجه به منابع و امکانات مرزبانی، ضرورت ساماندهی به فضای مجازی و تصویب قوانین مورد نیاز، حوزه پلیس آگاهی، حوزه پلیس امنیت از جمله مسائل مطرح در جلسه بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین در ادامه جلسه اعضای کمیسیون مانند نقوی حسینی، نانواکناری، رحیمی، صفاری نطنزی، رضایی، برومندی، چنارانی و دهقانی دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.