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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۵۶

نقوی حسینی در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی با فرمانده ناجا:

توجه به حوزه مرزبانی و فضای مجازی دردستورکار نیروی انتظامی است

توجه به حوزه مرزبانی و فضای مجازی دردستورکار نیروی انتظامی است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوعات مورد بحث در جلسه مشترک کمیسیون متبوعش با فرمانده نیروی انتظامی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه صبح امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) این کمیسیون و فرماندهی نیروی انتظامی و معاونین، گفت: در این جلسه ابتدا اشتری، فرمانده نیروی انتظامی گزارشی از مأموریت‌های سال ۹۶ و اقدامات نیروی انتظامی ارائه کرد.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که با آرام‌ترین حالت خود و بدون هرگونه کنش برگزار شد، برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام (ره)، برگزاری راهپیمایی اربعین که سی هزار نیرو در این زمینه نقش آفرینی کردند، حضور و کمک رسانی در زلزله کرمان، مراسم مذهبی محرم و صفر با امنیت، حوادث دی ماه که با توجه به توطئه دشمن در حدود ۸۴ شهرستان و حضور هوشمندانه نیروی انتظامی در جهت حفظ امنیت و آرامش بدون بهانه دادن به دست دشمن و معاندین که لازم به توضیح است مردم در این راستا خیلی کمک کردند از جمله مأموریت‌های مهم نیروی انتظامی در سال ۹۶ بود.

وی ادامه داد: همچنین جمع کردن موضوع حوادث خیابان پاسداران در آن شرایط سخت که ۳ مامور نیروی انتظامی در مظلومانه‌ترین شرایط به شهادت رسیده بودند، هفته آخر سال که کمترین حوادث را شاهد بودیم، حفظ امنیت و آرامش مراسم دهه فجر با توجه به حجم شیطنت‌هایی که انجام شده بود، حفظ امنیت و آرامش تعطیلات نوروزی به بهترین شکل از جمله مأموریت‌های مهم نیروی انتظامی در سال ۹۶ بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: وقتی یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو و حدود یک میلیون گواهینامه اضافه شده، زحمت و تلاش بیشتر را می‌طلبد تا امنیت، نظم و آرامش حفظ شود. در سال ۹۷ هم از ابتدای سال مسائل مختلفی پیش آمده که نیازمند حضور و اقدامات قاطع در عین حال با منطق و آرامش دارد.

نقوی حسینی افزود: در همین حادثه اخیر یک مأمور نیروی انتظامی با احترام و متانت وظیفه خود را انجام می‌دهد ولی با یک سناریو از پیش تعیین شده روبرو می‌شود و بهانه‌ای می‌شود برای حجم گسترده‌ای از حملات به نیروی انتظامی و متأسفانه عده‌ای هم ناآگاهانه در جبهه مقابل می‌ایستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سخنان فرمانده نیروی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی خود را خدمتگزار مردم می‌داند و خود را برای حفظ امنیت، آرامش و نظم مردم فدا می‌کند. نیروی انتظامی از بین مردم بوده و متعلق به مردم است.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی در همین روزهای اخیر در مرزها برای حفظ امنیت، آرامش و نظم کشور و مردم ۵ نفر شهید تقدیم کرده و به طور مستمر در معرض تهدید و تجاوز دشمنان ملت و کشور و نظام است و از این به بعد هم با اقتدار در عین حال کاملاً آرام و منطقی به مأموریت‌های خود عمل خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین با اشاره به سخنان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: آقای بروجردی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه‌روزی نیروی انتظامی، اظهار کرد موضوعاتی مثل امنیت و انسداد مرزها، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، چالش آب و تأمین آن، مسئله قومیت‌ها که آمریکا، انگلیس، عربستان و دیگر معاندین تلاش می‌کنند آن را به یک مسئله امنیتی تبدیل کنند در حالی که قومیت‌ها در کشور ما در همه طول تاریخ در کنار هم زندگی کرده‌ و روابط آنها همیشه مسالمت‌آمیز بوده است. گروهک‌های ضد انقلاب و معاند که غربی‌ها و مخالفین جمهوری اسلامی به شدت از آنها حمایت می‌کنند، فضای مجازی و وسایل آن که به یک میدان جنگ تبدیل شده، ناهنجاری‌های فرهنگی و هنجارشکنی‌هایی که عامداً و هدفمند در حال دنبال شدن است و بالاخره حوادث جاده‌ای و ضرورت توجه به امنیت جاده‌ها در رانندگی از جمله مهمترین موضوعاتی است که زحمات آن به دوش نیروی انتظامی است که در خط مقدم حفظ نظم و امنیت را به عهده دارد.

نقوی حسینی افزود: در ادامه معاونین فرماندهی نیروی انتظامی گزارشی از اولویت‌ها و برنامه‌های خود را ارائه کردند که ضرورت توجه به منابع و امکانات مرزبانی، ضرورت ساماندهی به فضای مجازی و تصویب قوانین مورد نیاز، حوزه پلیس آگاهی، حوزه پلیس امنیت از جمله مسائل مطرح در جلسه بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین در ادامه جلسه اعضای کمیسیون مانند نقوی حسینی، نانواکناری، رحیمی، صفاری نطنزی، رضایی، برومندی، چنارانی و دهقانی دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

کد مطلب 4279988

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