بازوی رباتیکی که قطعات خود را چاپ می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آلمانی KUKA یک بازوی رباتیک ساخته که در فرایند تولید همتایان خود کمک می کند!

این نمونه اولیه طوری برنامه ریزی شده تا به پرینترMakerBot کمک کند. این بازوی رباتیک می تواند اشیا موجود در صفحه پرینتر را شناسایی و جابه جا کند. در مرحله بعد قطعات پرینت شده را به خط تولید منتقل کند.

بازوی رباتیک حتی می تواند قطعاتی از خود را پرینت بگیرد و به عبارت دیگر خود را تعمیر کند. پرینت سه بعدی قطعه رباتیک ممکن است ماه ها طول بکشد اما ربات این شرکت آلمانی بازه زمانی تولید را به ۴تا۶ هفته می کاهد.