حفر ۲۸۳ حلقه چاه برای مدیریت چالش آب/۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین پاکروح، معاون راهبردی و نظارت به بهره‌برداری آبفای کشور در نشست خبری با بیان اینکه امسال جیره بندی آب نداریم، گفت: در وزارت نیرو تلاش براین با مدیریت تقاضا با تنش آبی مقابله کنیم. آنچه که مدنظر است با مدیریت فشار و تقاضا مصرف را کنترل کنیم.

وی ادامه داد: ۱۶۵ شهر با جمعیت ۱۰.۵ میلیون نفر در وضعیت زرد هستند به این معنا که نیاز روزانه آنها به آب ۱۰ درصد کمتر از تولید آب است. این در حالی است که از ۳۳۴ شهری که در معرض تنش آبی هستند ۶۲ شهر با جمعیت ۶.۸ میلیون نفر در وضعیت نارنجی هستند که در این وضعیت نیاز آب مصرفی این شهرها از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد بیشتر از تولید آب است.

این مقام مسوول در زمینه اقدامات انجام شده در این شهرها برای مقابله با تنش کم آبی توضیح داد: در سال جاری اقدامات کوتاه مدتی را در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان، بندرعباس و بوشهر که ۶ مرکز کلان شهر که در معرض تنش آبی هستند صورت خواهد گرفت. علاوه بر این موضوع ۲۸۳ حلقه چاه جدید حفر و تجهیز می شوند و براساس پیش بینی‌ ها تا قبل از فصول گرم سال به بهره‌برداری خواهند رسید.

پاکروح با اشاره به اینکه ۳۳۴ شهر در کشور در معرض تنش آبی قرار دارند که ۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز هستند، ادامه داد: در میان این ۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز قرار دارند، نام ۶ شهر بزرگ اصفهان، شیراز، بندرعباس، بوشهر، کرمان و مشهد نیز به چشم می‌خورد که نیاز مصرف آنها ۲۰ درصد از تولید آب بیشتر است.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به اینکه زاینده رود با چالش کم‌آبی مواجه است و تعاملی که با شهرداری و آبفای استان اصفهان بوجود آمده قرار است ۷۰ حلقه چاه جدید حفر شود تا با این روش بتوانیم تنش آبی در این منطقه را مدیریت کنیم. این در حالی است که ۶۵ درصد از حجم آب مصرفی کشور توسط مشترکان پرمصرف، مصرف می شود.

پاکروح با تاکید براینکه امسال بدترین شرایط بارندگی را تا پایان فرودین ماه شاهد بودیم، تصریح کرد: بارندگی امسال نسبت به سال قبل ۷۵درصد کمتر بوده است به طوری که کرمان با ۷۰.۵درصد، هرمزگان ۶۷.۹درصد و چهارمحال بختیاری ۶۳ درصد با کاهش بارندگی مواجه شدند.