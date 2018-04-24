به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی با حضور در ستاد ارتش با امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده کل ارتش با اشاره به این دیدار گفت: این دیدارها از گذشته تاکنون برقرار بوده است اما پس از فرمان و تأکید فرمانده معظم کل قوا مبنی بر هم افزایی بیشتر بین نیروهای مسلح؛ سرعت و عمق بیشتری پیدا کرده است تا در حوزه های مختلف، نیروهای مسلح با کمک یکدیگر در انجام وظایف و مأموریت هایشان موفق تر از گذشته باشند.

وی در ادامه گفت: دیدار امروز نیز در همین راستا و درجهت تقویت هم افزایی بیشتر بوده است تا دو سازمان نیروی انتظامی و ارتش از توانمندیها و نقاط قوت یکدیگر در جهت خدمت به ملت و نظام بهره لازم را ببرند.

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز ضمن تبریک ایام هفته ارتش، گفت: امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران زینت کشور و ارتشی مقتدر و با افتخار است که موجب دلگرمی ملت و ارتقای ضریب امنیت در کشور شده است و الحمدلله هماهنگی و همکاری بسیار خوبی بین ناجا و ارتش در جهت هم افزایی و استفاده از نقاط قوت یکدیگر وجود دارد که نمود آن در امنیت حاکم بر مرزها متبلور است.

وی همچنین گفت: امروز نیروهای مسلح ما دست در دست یکدیگر و بنابر سفارش و تأکید رهبر فرزانه انقلاب باعث دلگرمی مردم و امنیت کشور و جامعه شده اند و مردم نیز به خوبی این موضوع را درک کرده و شاکر امنیت حاکم هستند.