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۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۵۶

در ستاد فرماندهی ارتش؛

فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده کل ارتش دیدار و گفت‌وگو کردند

فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده کل ارتش دیدار و گفت‌وگو کردند

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی با حضور در ستاد ارتش با امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی با حضور در ستاد ارتش با امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

فرمانده کل ارتش با اشاره به این دیدار گفت: این دیدارها از گذشته تاکنون برقرار بوده است اما پس از فرمان و تأکید فرمانده معظم کل قوا مبنی بر هم افزایی بیشتر بین نیروهای مسلح؛ سرعت و عمق بیشتری پیدا کرده است تا در حوزه های مختلف، نیروهای مسلح با کمک یکدیگر در انجام وظایف و مأموریت هایشان موفق تر از گذشته باشند.

وی در ادامه گفت: دیدار امروز نیز در همین راستا و درجهت تقویت هم افزایی بیشتر بوده است تا دو سازمان نیروی انتظامی و ارتش از توانمندیها و نقاط قوت یکدیگر در جهت خدمت به ملت و نظام بهره لازم را ببرند.

سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز ضمن تبریک ایام هفته ارتش، گفت: امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران زینت کشور و ارتشی مقتدر و با افتخار است که موجب دلگرمی ملت و ارتقای ضریب امنیت در کشور شده است و الحمدلله هماهنگی و همکاری بسیار خوبی بین ناجا و ارتش در جهت هم افزایی و استفاده از نقاط قوت یکدیگر وجود دارد که نمود آن در امنیت حاکم بر مرزها متبلور است.

وی همچنین گفت: امروز نیروهای مسلح ما دست در دست یکدیگر و بنابر سفارش و تأکید رهبر فرزانه انقلاب باعث دلگرمی مردم و امنیت کشور و جامعه شده اند و مردم نیز به خوبی این موضوع را درک کرده و شاکر امنیت حاکم هستند.

کد مطلب 4280311

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