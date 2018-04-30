به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در دیدار با یک هیئت هلندی در استانداری خوزستان ضمن تشکر از حمایت کشور هلند از برجام گفت: امیدواریم موانع پیش‌رو در مسائل اقتصادی به سرعت برداشته شود و در این زمینه با سرعت پیش برویم.

وی با بیان اینکه رفع موانع مراودات اقتصادی با کشور هلند با سفرهای نمایندگان دو کشور در حال انجام است، بیان کرد: امیدورایم با توجه به پیشینه ۴۰۰ ساله روابط تجاری بین ایران و هلند، این روابط به شکل گسترده‌تری ادامه پیدا کند.

شریعتی ادامه داد: امیدواریم ارتباط ایجاد شده با خوزستان نیز منشأ این گسترش باشد و ارتباط اقتصادی ایجاد شده میان دو کشور که مورد علاقه ما و دوستان در هلند است زمینه این ارتباطات اقتصادی را بیش از پیش فراهم کند.

استاندار خوزستان گفت: اولین اقدام رسمی و مدرن ورود هلندی ها برای کمک به توسعه ایران از خوزستان شروع شده و ما علاقمند به گسترش آن هستیم.

شریعتی اظهار کرد: یک سوم آب های شیرین روان و جاری کشور در خوزستان است؛ جلگه خوزستان و کوهپایه های این استان نیز جزو زمین های حاصلخیز کشور هستند.

استاندار خوزستان ادامه داد: در عین حال با توجه به خشکسالی های اخیر و گسترش کشاورزی مدرن و سنتی با مشکل کمبود آب مواجه هستیم و در این خصوص حتما باید در روش های کشاورزی خود تجدیدنظر کنیم.

شریعتی افزود: باید در زمینه صنعت روش ها و الگوهای کشتی را پیاده کنیم که بتوانیم در این زمینه شاهد افزایش بهره وری باشیم.

استاندار خوزستان گفت: در این بین یکی از کشورهایی که بیشترین پیشرفت ها و تحقیقات را در این زمینه داشته کشور هلند است و ما اصرار داریم با استفاده از تجربیات متخصصان این کشور روش های نوین را در کشاورزی به کار ببریم.

استاندار خوزستان با اشاره به نیاز خوزستان به تغییر شرایط گفت: باید طرح جدیدی برای کشاورزی و آب داشته باشیم و در این خصوص بسیار اصرار می ورزیم.

شریعتی با اشاره به مسائل آب شرب و تصفیه خانه های آب شرب، آب شیرین کن ها، مشکلات حوزه گردشگری و سدهای لاستیکی بر روی رودخانه کارون بیان کرد: در خصوص عملیاتی شدن ارتباط با کشور هلند جدی هستیم تا با طرح ها را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه قصد داریم تحقیقات شورورزی برای استفاده از زه آب های کشاورزی در خوزستان داشته باشیم، گفت: بیش از سه میلیارد مترمکعب زه‌آب در خوزستان وجود دارد؛ کشورهای دیگر از این زه‌آب‌ها برای کشاورزی، آبزی پروری و گیاهان متناسب با این شوری استفاه می کنند ولی ما متأسفانه آن را به نقاطی منتقل می کنیم که مشکلاتی برای استان ایجاد کند.

استاندار خوزستان با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی در سطح کشور هلند بسیار بالا است، گفت: به همین دلیل بهره وری نیز بیشتر است که ما تقاضای استفاده از تجربیات متخصصان این کشور در این زمینه را داریم

شریعتی اظهار کرد: خوزستان مرکز تمدن عیلامی ها و هخامنشی ها است و آثار تاریخی خوزستان و آثار میراثی آن به چند هزار سال قبل برمی گردد؛ آثاری مثل سازه های آبی شوشتر، کاخ آپادانا، هفت تپه، جندی شاپور همه و همه قدمتی چند هزار ساله دارند؛ اختلاف دمای شهرهای خوزستان بین ۲۵ تا ۳۰ درجه بوده و این ها از قابلیت های خوزستان است.

استاندار خوزستان گفت: خوزستان بعد از تهران بیشترین نقش را در تولید ناخالص ملی دارد که این امر یک نقش استراتژیک است. روزانه حدودا ۲.۷ میلیون بشکه نفت در خوزستان برای تقویت اقتصاد کشور تولید می شود.

شریعتی ادامه داد: یک و نیم میلیارد دلار در چهار سال گذشته برای احیای اراضی هزینه شده و می خواهیم روش های مدیریت نوین را برای افزایش تولید محصولات و میزان بهره وری توسعه دهیم.

وی ادامه داد: با کمک متخصصان استان و کشور هلند، خود را را با شرایط کم آبی سازگار کنیم.

استاندار خوزستان با تأکید بر استفاده از تخصص حوزه های دانشگاهی در برنامه‌ریزی‌ها گفت: استان خوزستان آمادگی تبادل دانشجو با کشور هلند را دارد.