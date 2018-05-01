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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

«دریای تلخ» به جشنواره ای در توکیو راه یافت

«دریای تلخ» به جشنواره ای در توکیو راه یافت

فیلم کوتاه «دریای تلخ» به کارگردانی فاطمه احمدی به جشنواره ای در توکیو راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «دریای تلخ» ساخته فاطمه احمدی به جشنواره Short Shorts Film Festival & Asia در توکیو راه یافت.

جشنواره فیلم کوتاه کوتاه و آسیا ۲۰۱۸ در فصل تابستان از ۴ تا ۲۴ ژوئن برگزار می شود.

نزدیک به ۱۰ هزار فیلم از ۱۳۰ کشور به این جشنواره ارسال شده است که ۲۵۰ فیلم از این میان در این دوره نمایش داده می شود.

این جشنواره کار خود را از سال ۱۹۹۹ در توکیو شروع کرده است.

این فیلم کوتاه ۱۵ دقیقه ای محصول انگلستان و به زبان انگلیسی و رومانیایی است.

در خلاصه داستان «دریای تلخ» آمده است: «ماریا یک زن مهاجر رومانیایی در لندن است که به دلایلی مجبور است دختر پنج ساله‌اش را سه روز از چشم صاحب‌خانه‌اش پنهان کند.»

سایر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: فاطمه احمدی، تهیه کنندگان: فاطمه احمدی و امیلی پارسونز، مدیر فیلمبرداری: الکس گریگوراس، تدوینگر: ابوالفضل طالونی، صدابردار: بارنی بروکس، طراح صدا: راب شلیگا، آهنگساز: فیلیپ سیجانچ، طراح صحنه: زویی پاین، طراح لباس: امیلی یاکسیس، گریمور: دیاندرا فررا، انتخاب بازیگر: ایزابلا اودوفین، بازیگران: آدا کاندسکو، جف میرزا، بل ماری اوکیانا، رغد شار.

کد مطلب 4286001
زهرا منصوری

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