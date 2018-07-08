حضور «دریای تلخ» در جشنواره فیلم دوربان آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «دریای تلخ» به کارگردانی فاطمه احمدی بعد از حضور در جشنواره‌هایی چون پانزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه لندن، جشنواره ایست اند انگلستان و بیستمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه Short Shorts ژاپن، در سی و نهمین جشنواره جهانی فیلم دوربان آفریقای جنوبی رقابت می‌کند.

«دریای تلخ» هفتمین حضور جهانی خود را از تاریخ ۱۹ تا ۲۹ جولای در جشنواره دوربان تجربه خواهد کرد.

این فیلم پیش از این جایزه حمایتی ۱۵ هزار پوندی موسسه «London Calling Plus» را دریافت کرده بود.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از نویسنده و کارگردان: فاطمه احمدی، تهیه کنندگان: فاطمه احمدی و امیلی پارسونز، مدیر فیلمبرداری: الکس گریگوراس، تدوینگر: ابوالفضل طالونی، صدابردار: بارنی بروکس، طراح صدا: راب شلیگا، آهنگساز: فیلیپ سیجانچ، طراح صحنه: زویی پاین، طراح لباس: امیلی یاکسیس، گریمور: دیاندرا فررا، انتخاب بازیگر: ایزابلا اودوفین، بازیگران: آدا کاندسکو، جف میرزا، بل ماری اوکیانا، رغد شار.