به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا تحقیقاتی صورت گرفته که تیمهای فوتبال اروپا از نظر هزینهای که برای خرید بازیکن کردهاند را ردهبندی میکند. در این تحقیقات تیمها به صورت زیر در جدول قرار گرفتند:
۱- منچسترسیتی با ۱.۵۸۴ میلیارد یورو
۲- بارسلونا با ۱.۱۵۱ میلیارد یورو
۳- پاریسن ژرمن با ۱.۱۵۰ میلیارد یورو
۴- چلسی با ۱.۱۳۷ میلیارد یورو
۵- منچستریونایتد با ۱.۰۱۸ میلیارد یورو
۶- رئال مادرید با ۹۷۷ میلیون یورو
۷- لیورپول با ۹۳۰ میلیون یورو
۸- یوونتوس با ۹۲۰ میلیون یورو
شاید این ردهبندی باعث تعجب باشد، اما آمار نشان میدهد بسیاری از تیمهایی که شاید کسی فکرش را نکند بیشتر از تیمهای دیگر خرج کردند. به عنوان مثال لیورپول تیمی پرخرجتر از تیمهایی مانند میلان و اینتر بوده است. این آمار مربوط به هزینههایی است که تیمها از بدو تاسیسشان انجام دادند، البته طبیعتا از زمانی که هزینههای آنها قابل محاسبه بوده است.
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