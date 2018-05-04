به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا تحقیقاتی صورت گرفته که تیم‎های فوتبال اروپا از نظر هزینه‎ای که برای خرید بازیکن کرده‌اند را رده‏‌بندی می‏‌کند. در این تحقیقات تیم‎ها به صورت زیر در جدول قرار گرفتند:

۱- منچسترسیتی با ۱.۵۸۴ میلیارد یورو

۲- بارسلونا با ۱.۱۵۱ میلیارد یورو

۳- پاری‎سن ژرمن با ۱.۱۵۰ میلیارد یورو

۴- چلسی با ۱.۱۳۷ میلیارد یورو

۵- منچستریونایتد با ۱.۰۱۸ میلیارد یورو

۶- رئال مادرید با ۹۷۷ میلیون یورو

۷- لیورپول با ۹۳۰ میلیون یورو

۸- یوونتوس با ۹۲۰ میلیون یورو

شاید این رده‌بندی باعث تعجب باشد، اما آمار نشان می‌دهد بسیاری از تیم‎هایی که شاید کسی فکرش را نکند بیشتر از تیم‎های دیگر خرج کردند. به عنوان مثال لیورپول تیمی پرخرج‏‌تر از تیم‏‌هایی مانند میلان و اینتر بوده است. این آمار مربوط به هزینه‏‎هایی است که تیم‎ها از بدو تاسیس‎شان انجام دادند، البته طبیعتا از زمانی که هزینه‎های آن‎ها قابل محاسبه بوده است.