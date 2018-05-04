به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال،مهدی تاج پس از قهرمانی تیم استقلال در جام حذفی، کسب این عنوان را تبریک گفت. در پیام رییس فدراسیون فوتبال آمده است:

در دیدار فینال رقابت های جام حذفی کشور در فصل ۹۷_۹۶، تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد با برتری مقابل تیم سخت کوش خونه به خونه بابل، به مقام قهرمانی دست یابد.

اینجانب بر خود وظیفه می‌دانم این قهرمانی را به هواداران پرشور، کادر فنی و مدیریتی شایسته و بازیکنان لایق تیم استقلال تبریک بگویم. امیدوارم روند موفقیت آمیز نمایندگان میهن مان در لیگ قهرمانان آسیا در فصل جاری و فصل‌های آتی ادامه داشته باشد.