به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته بجنورد با بیان اینکه دشمن در زمینه اقتصاد، فقر و بیکاری ایران سرمایه‌گذاری و توطئه می‌کند، اظهار کرد: تولید و حمایت از کالای ایرانی تنها راه مبارزه اقتصادی با دشمن است، بنابراین با خرید کالای ایرانی آنچه را که دشمن برای ضعف اقتصاد ایران برنامه ریزی کرده، خنثی خواهیم کرد.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: دشمنان از مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی ایران سوء استفاده می‌کنند چرا که نتوانستند کشور را به لحاظ نظامی، دفاعی و امنیتی شکست دهند به همین علت اقتصاد را نشانه گرفته اند.

وی تصریح کرد: واردات کالای خارجی قطعا فرهنگ مردم ایران را تغییر خواهد داد و این یکی دیگر از خواسته های دشمن است.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی اضافه کرد: خرید کالای ایرانی سبب آزادگی، استقلال‌ و برون‌رفت از استعمار فرهنگی خواهد شد.

حجت الاسلام یعقوبی در ادامه بیان کرد: چنانچه سازمان ها و دستگاه های دولتی تولیدات داخلی را خریداری کنند قطعا بخشی از مشکلات تولید کنندگان رفع خواهد شد.

وی اظهار کرد: بنابراین دستگاه های دولتی با حمایت و خرید کالای داخلی الگویی برای مردم باشند تا در جامعه فرهنگ سازی شود.

خطیب نماز جمعه بجنورد اعلام کرد: هم اکنون سه میلیون کارمند در دستگاه های دولتی مشغول به خدمت هستند، چنانچه هر یک از این افراد کالای داخلی مصرف کنند بخش زیادی از مشکلات رفع خواهد شد.

حجت الاسلام یعقوبی تاکید کرد: ضرورت دارد شعار سال را هر روز تکرار و تکریم کنیم تا در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در بخشی دیگر از سخنان خود با تاکید براینکه اعیاد بزرگ همچون نیمه شعبان و عید غدیر باید باشکوه برگزار شوند، گفت: نذر تنها برای مراسم عزاداری نیست بلکه مردم می توانند نذورات خود را برای اعیاد بزرگ نیز انجام دهند تا هرچه باشکوه تر برگزار شود.

وی در ادامه به ولادت امام زمان (عج) اشاره کرد و افزود: منتظران منجی عالم بشریت برای فرا رسیدن ظهور حضرت لحظه شماری می کنند تا با آمدنش تمامی فسادها و ظلم ها ریشه کن شود.