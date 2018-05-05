ناصر خان همیشه می گفت فقط باید تو این خاک آروم بگیری...

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بحرینی تهیه کننده آلبوم موسیقی «باران عشق» که سال ها پیش به آهنگسازی زنده یاد ناصر چشم آذر توسط شرکت «طنین صوت» روانه بازار موسیقی شد، به مناسبت درگذشت این هنرمند شناخته شده موسیقی کشورمان دلنوشته ای را منتشر کرد.

در متن دلنوشته بهرام بحرینی آمده است: «باران عشق ... بی ناصر... بی چشم ... و بی آذر شد.... و آرزوی تحقق یافتن مجموعه موسیقی جاودانه دیگری از استاد بر دلم ماند... حدود ۲۰ سال پیش بود که با ایشان بنای باران عشق را گذاشتیم... سه سال زندگی با ناصرخان چشم آذر.... و با همراهی های عاشقانه سعید کاشفی... اشک ها و لبخندهای بسیار... ده ها اتود... ضبط افکت های دریا... واردات میکسرهای مکی به درخواست ناصرخان... مانیتورهای صدا... انگار دیروز بود.

من در ایام جوانی بودم که ناصرخان در جواب من که چرا به ایران برگشتی گفت: تو باید زیبایی این چادرهای مشکی، این آجرگری های کوچه پس کوچه ها...این تیرهای کج و کوله چراغ برق... بچه محل ها رو از ریشه درک کنی و بعد از ۵۰ سالگی می فهمی که فقط باید تو این خاک آروم بگیری. امروز دیگر ۱۵ سال انتظار بعد از عقد قرارداد قسمت دوم باران عشق با ناصرخان گذشته ولی دیگه به انتظار نیستم ...تمام شد... و باران عشق یکی یکدانه ماند...

روح ناصر خان چشم آذر با آن شادمانی های فانتزی کودکانه و بی نهایتش، انگشتان رقصنده استادانه بر روی کلاویه هایش، روح آذری اصیلش که هرگز از یادم نمی رود در آرامش ابدی ماند. خدایش بیامرزدش ... سازش و خاطراتش جاودان باد.

بهرام بحرینی / اردیبهشت غمگین ۱۳۹۷»