سند تحویل و تحول می تواند واقعیت های شهر تهران را نشان دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سمیع الله حسینی مکارم با حضور در شصتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران به ارائه گزارش برنامه های خود پرداخت و با اشاره به اینکه شهر تهران متشکل از دو عنصر مردم و شهری است که شهروندان در آن زندگی می‌کنند، عنوان کرد: باید تلاش کنیم، شهر را به صورت دانش بنیان و زیست پذیر بسازیم.

وی افزود: تهران همچنان علی رغم تمام مشکلاتش دارای ظرفیت های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و شهرداری تهران به سبب فلسفه وجودی اش نهادی خدمت گزار است، بنابراین امانتی است که مردم به ما سپرده‌اند.

کاندیدای متصدی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: برنامه من با پیام تهران شهر امید، مشارکت و شکوفایی شروع شده است؛ چراکه اولین بار این شعار توسط دکتر نجفی، شهردار سابق تهران مطرح شد و مورد استقبال اعضای شورا قرار گرفت، اما برنامه من با برنامه اولیه چند تفاوت اساسی دارد و دقیق تر، کامل‌تر و قابل اجراتر است.

حسینی مکارم گفت: سند تحویل و تحول شهرداری تهران که با همت اعضای شورا و توسط شهرداری تدوین شد، می‌تواند واقعیت های شهر تهران را به ما نشان دهد و هرچقدر این واقعیات شفاف تر باشد حل معضلات تهران ساده تر می‌شود.

کاندیدای تصدی شهرداری تهران مورد دیگر را مصوبه ای دانست که سه مساله مهم شهر تهران را مطرح کرده است و گفت: مورد توجه قرار دادن مطالبات مردم نکته دیگری است که در برنامه خود به آن توجه کرده ام.

وی در خصوص اینکه مطالبات مردم مدنظر قرار گرفته است، افزود: برای چالش های تهران از شهروندان نظرسنجی صورت گرفته و دغدغه اصلی مردم به ترتیب حمل و نقل، آلودگی هوا، آسیب‌های اجتماعی و تاب آوری تهران در برابر بلایا است.

مکارم حسینی سومین کاندیدای شهرداری تهران که در نوبت عصر شورای شهر تهران برنامه خود را برای اداره شهر تهران ارائه کرد گفت : توفیق خدمت برای مردم چه برای کسی که تصدی شهرداری را داشته باشد و چه برای شما اعضای شورای اسلامی شهر، یک نعمت است.

او با بیان این که برنامه خود را در هفت محور ارائه می کنم. نگاه ما به شهر چیست؟ گفت: شهر تهران و شهرداری تهران را چگونه می بینیم؟ شهر متشکل از دو عنصر مردم و ظرفی است که مردم در آن زندگی می‌کنند. هم مردم شهر را و هم شهر مردم را می‌سازد. بنابراین باید تلاش کنیم تا شهری مدرن، اسلامی، مشارکت جو، شهروند مدار و دانش بنیان داشته باشیم و در یک کلام شهری برای زندگی بسازیم.

وی ادامه داد : خواست و مطالبه مردم از اعضای شورای شهر و شهرداری این است که برای ارتقای کیفیت زندگی شان تلاش کنیم. مردم هم آسایش و هم آرامش می خواهند.

مکارم حسینی با بیان این که تهران یکی از کلانشهرهای زیبای دنیاست و طبیعت زیبای آن، تهران را منحصر به فرد کرده و پایگاه اصلی دانش و معرفت کشور است و دارای ثروت های بالای مادی و معنوی است و هنوز علی رغم همه مشکلات و مسائل، دارای ظرفیت های ناشناخته اقتصادی است گفت: شهرداری یک سازمان است که فلسفه ذاتی آن ارائه خدمت به شهروندان است. بنابراین شهرداری امانتی از سوی مردم در اختیار ماست.

وی ادامه داد: برنامه من با پیام «تهران شهر امید» شروع شده است. اولاً با تایید اعضای شورای شهر تهران و پیگیری و حمایت شما، ما سندی را تهیه کردیم که یکی اسناد منحصر به فرد در جمهوری اسلامی است. سند تحول، تصویر روشن و جامعی را به ما ارائه می‌کند. مصوبه شما در رابطه با برنامه سوم توسعه شهر تهران، الزامات و سیاست ها را ابلاغ کرد.

سرپرست شهرداری تهران گفت: نکته بعدی که در برنامه من مورد توجه قرار گرفته، مطالبات مردم است که بر اساس نظرسنجی های علمی به دست آمده است. در نظر سنجی ها از مردم پرسیده شده که مهمترین مسئله تهران چیست که به ترتیب چهار مسئله اساسی و یک مسئله تبعی را مشاهده کردیم. اولین مسئله، ترافیک، سپس آلودگی هوا، مسئله بعدی آسیب های اجتماعی و مسئله چهارم تاب آوری است. مسئله دیگر نیز در کنار این ها، فساد و فساد ستیزی است.

اوتاکید کرد: اصولا برنامه هایی در این سطح وقتی ارائه می شود بیشتر به مباحث کلی و چشم اندازها می پردازد اما برای اینکه اعلام کنم در سه سال آینده چه اقداماتی می خواهم انجام دهم، در مجموعه های متعدد شهرداری تهران، اقدامات اساسی را بیان کردم. علی القاعده برنامه ها را همه می نویسند و شاید در بین برنامه‌های نامزدها اشتراکاتی وجود داشته باشد اما آنچه مهم است، قابل تحقق بودن برنامه هاست.

وی ادامه داد: ما هم چالش‌ها را در طول ۹ ماه از زبان شما شنیدیم و هم در کوران کار دیدیم. چالش های متعددی است که یکی از آنها درآمدهای پایدار است. اینکه الان ۵۲ هزار میلیارد تومان بدهکاری و ۳۶ هزار میلیارد پروژه داریم. در ارتباط با مترو در سال‌های گذشته، میزانی که هزینه بزرگراه‌ها کردیم، ۳.۱ برابر هزینه مترو است که اگر تغییر می یافت، شاید امروز وضعیت متروها بهتر بود.

سرپرست شهرداری تهران افزود: یکی دیگر از مسائل، توسعه تفرجگاه‌ها و مال هاست که ترافیک تهران را به هم زده است. پروژه ها بر اساس هزینه فایده دقیق نبوده و قیمت تمام شده پروژه ها بسیار بالاست. در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۵، ۲۳۵ پروانه ساختمانی با حدود ۶ هزار هکتار در اراضی باغی شهر تهران صادر شده است.

مکارم حسینی گفت: ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۶ بنده رسما در شهرداری تهران کارم را شروع کردم. اولین چالشی که با آن مواجه شدیم این بود که شهر برای پرداخت حقوق با مشکل اساسی روبه روست. طبیعی است که مسئولیت این کار به طور مستقیم به بنده سپرده شد. درآمد ارزش افزوده کاهش یافته بود و هزینه ها نسبت به سال ۹۵ از ۴۷۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد افزایش یافته بود و مدیریت قبلی عملاً با این مشکل در ماه های اول مواجه شده بود.

وی افزود: مگر می شود تهران با اینهمه ظرفیت نتواند حقوق خود را پرداخت کند. اولین کاری که کردم این بود که به دکتر نجفی پیشنهاد کردم هولوگرام را ببندیم. پول مودیان بجای اینکه به شهرداری بیاید، به پیمانکاران می آمد. یک عده ای حتی آمدند و گفتند که ساخت و ساز کاهش می یابد. به دکتر نجفی گفتم پاشنه آشیل اینجاست و ریشه فساد در این نقطه بسته شد و درآمد را بدست آوردیم و خزانه واحد را عملاً اجرا کردیم.تامین اجتماعی حساب ما را می بست که ۳۰۰ میلیارد دادیم. ۲۰۰ میلیارد به مالیات و ۴۰۰ میلیارد هم برای خطوط ۶ و ۷ مترو دادیم و حقوق و عیدی را نیز پرداخت کردیم.

مکارم حسینی تصریح کرد: شهرداری تهران و شهرداری ها، دولت نیستند که دولت پول بدهد و باید مهندسی درآمد و هزینه کنند. نهایتاً از پاشنه آشیلی که می گفتند، عبور کردیم و امروز شفاف سازی و انضباط مالی برقرار است. یکی از پشتوانه های خوبی که برای شورای شهر ایجاد شده، شفاف سازی، اطلاع رسانی و انضباط مالی است و فساد به شدت کاهش یافته و حداقل تا امروز گزارشی از فساد هیچ مدیری نداشته ایم.

سرپرست شهرداری تهران ادامه داد: سامانه زباله سوز را ایجاد می کنیم که مقدمات آن فراهم شده است و قطعاً این کار موجب بهتر شدن وضعیت زیست محیطی می شود. توسعه برق را از شیر آبه ها و زباله های آراد کوه داریم؛ پیمانکار آمده و سر قیمت چند ماه بحث داشتیم. اولاً زباله هایی که ۵۰ سال در آراد کوه جمع شده، به درآمد تبدیل می شود و سالانه ۱۲۰ میلیارد تومان درآمد برای ما خواهد داشت.

وی به تکمیل خطوط مترو اشاره کرد و گفت: به یقین تا سه سال آینده خط ۶ و ۷ ادامه خط یک را تکمیل می کنیم و ظرفیت حمل و نقل را توسط حمل و نقل ریلی ارتقا می دهیم. ۶ میلیون قطعاً حمل و نقل خواهیم داشت و اگر برسیم، یک خط دیگر را هم شروع خواهیم کرد و خط های پیرامون و اقماری را با کمک دولت، پیگیری می کنیم.

مکارم حسینی اضافه کرد: در کشور چهار کارخانه واگن سازی داریم که الان تعطیل است اما با کمک دولت امکان به خط تولید افتادن این چهار کارخانه وجود دارد. قطعا سهم قطار را از ۹ درصد به ۲۰ درصد افزایش می دهیم. مکمل مترو، اتوبوس خواهد بود. تاکسی محور بودن و شخصی محور بودن را اصلا دنبال نمی کنیم و بحث تاکسی را برای شرایط خاص دنبال می کنیم.

وی ادامه داد: ما باید همه بناها و محوطه های تاریخی و محله های تاریخی را مورد توجه قرار دهیم. امیدوارم در این سه سال حتما ساختمان های تاریخی شهر را که در اختیار شهرداری است، در اولویت قرار می دهیم. ساختمان ها را مقاوم سازی می کنیم تا واقعه پلاسکو ایجاد نشود.

سرپرست شهرداری تهران افزود: صیانت از باغ ها یکی از موضوعات جدی برنامه های من است و همچنین تملک باغ ها در دستور قرار خواهد داشت.

وی به بافت فرسوده اشاره کرد و افزود: با دولت کارهایی را آغاز کرده ایم و در حال نوشتن آیین نامه مربوطه هستیم. اگر آیین نامه نوشته شود، طرح احیای بافت های فرسوده می تواند کمک هایی را به تهران داشته باشد. حتما بسته های تشویقی را تهیه و اجرا خواهیم کرد.

مکارم حسینی افزود: در بحث مسائل اجتماعی، فضای تعامل اجتماعی در تهران بسیار کم است. یک نمونه نوروزگاه ها بود که امسال انجام دادیم. بحث نوروزگاه ها را در سازمان میراث فرهنگی شروع کردیم و اینگونه جاها، جاهایی است که تعامل ها و گفت و گوهای فرهنگی صورت می گیرد.

سرپرست شهرداری تهران گفت: سهم درآمد پایدار را افزایش خواهیم داد همان طور که از ۲۵ درصد به ۳۱ درصد افزایش دادیم. توانستیم حداقل ۵۰ درصد لایحه ارزش افزوده را احیا کنیم. واگذاری پروژها باید از طریق مناقصه عمومی باشد.زیرساخت های لازم را برای پروانه غیرحضوری فراهم می کنیم. اقتصاد خلاق و اقتصاد سبز در تهران بسیار مغفول واقع شده است. اقتصاد سبز در دنیا درآمد بالایی دارد که مورد توجه قرار می دهیم. امسال ۳۰ میلیارد برای استارتاپ ها گذاشتیم تا ایجاد پهنه کنیم که قطعا این کار را انجام می دهیم.

مکارم حسینی اضافه کرد: ۱۱ هزار میلیارد دلار درآمد گردشگری در دنیاست و ۹ درصد تولید ناخالص را گردشگری تامین می کند. شهر تهران با ظرفیت هایی که دارد چه خوب است مرکزی برای گردشگری شود. چه اشکالی داریم بتوانیم طراحی کنیم که زائران حرم امام رضا، چند روزی هم در تهران بمانند؟ اروپا وقتی با مشکل مواجه شد و جنگ خانمان سوز را تجربه کرد، تنها راه را گردشگری دانستند و به اتحادیه اروپا رسیدند.

این کاندیدای شهرداری تهران ن به آنچه انجام نخواهد داد اشاره کرد و گفت: اگرچه دیروز مطلع شدیم که دادکاه اضافه تراکم و اضافه ساخت را ممنوع اعلام کرده و این یک چالش جدی برای ماست زیرا ۶ هزار میلیارد درآمد ما را کاهش می دهد اما تا امروز خلاف قانون نکردیم و شهر را نفروختیم و تنها نفروختیم، بلکه ۴۲۰۰ میلیارد هم پرداخت کردیم.

وی اضافه کرد: قطعاً شهر فروشی نخواهم و در مورد قطع یک درخت قطعاً اغماض نمی کنم و حتی یک دقیقه از وقت خودم را مصروف کارهای غیر از شهرداری نمی کنم. اگرچه اصلاح طلبم و ۳۰ سال در این مسیر فعالیت کردم اما شهرداری چون یک نهاد خدمت رسان است، کار سیاسی در شهرداری نمی کنم و به خدمت رسانی می پردازم.

مکارم حسینی تاکید کرد: در مقابل فساد، تبعیض و رانت و سوء استفاده مالی در هیچ سطحی اغماض نمی کنم. مساجد و هیئت های مذهبی و انجمن ها، کار خود را خیلی بهتر از شهرداری بلد هستند. مقام معظم رهبری نیز گفته اند شما با کار اینها کار نداشته باشید. ما فقط باید زیرساخت تهیه کنیم و در روند طبیعی شان مداخله نخواهیم کرد.

وی گفت: شاید اگر درباره پل صدر مطالعات زیست محیطی و هزینه فایده انجام می شد، شاید امروز ساخته نمی شد. بنابراین مطالعات زیست محیطی را از اصول کارم قرار خواهم داد. یک کار دیگر هم انجام خواهد داد و آن گرفتن نظرات مردم در اجرای پروژه هاست. پول دولت بیت المال و پول شهرداری حق الناس است؛ ما یک ریال را هم خارج از منافع شهرداری و شهر خرج نمی کنیم مگر شما مصوبه کنید که مثلا زلزله است و باید هزینه کنیم.

وی افزود: ویترین شهردار و شهرداری باید جذاب و باز باشد. فکر می کنم رسیدگی به امور مردم و ملاقات با مردم باید در دستور کار قرار گیرد. شهرداری تهران و شهردار تهران باید در چهار مرتبه باید ارزیابی شود اما یکی از مهمترین مسائل شهرداری تهران با این گستردگی، تعامل در سطوح متعدد است. در این دوره، تعامل اول با شورای شهر است و قطعاً در اولویت قرار خواهد داشت و قطعاً در جلسات کمیسیون های تخصصی حضور می یابم و با دستگاه های دیگر هم تعامل خواهم داشت.