حضور شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه تولید دارو در آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، شرکتی با همکاری مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی پاویون محصولات صنایع دارویی ایران را در نمایشگاه صنایع دارویی آلمان اجرا می کند.

بر همین مبنا، پاویون با فضای حدود ۶۰ متر استقرار و نمایش محصولات ۶ شرکت تولیدکننده محصولات حوزه دارویی مرتبط با نمایشگاه در سالن اصلی نمایشگاه برای پاویون ایران در نظر گرفته شده است.

همچنین بر مبنای برنامه حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی و همچنین مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از شرکتهای دانش‌بنیان در نمایشگاه EXPOPHARM ۲۰۱۸ در حوزه دارو و صنایع مرتبط که در تاریخ ۱۸-۲۱ مهرماه ۱۳۹۷ در شهر دوسلدرف آلمان برگزار می شود، بصورت حضور در پاویون ملی ج.ا. ایران حمایت خواهد شد.

نمایشگاه داروسازی مونیخ (Expopharm) یکی از بزرگترین نمایشگاه های تجاری داروسازی در اروپاست. این نمایشگاه سالیانه برگزار می شود و در آن بزرگترین تولیدکنندگان و خریداران عمده فروش و همچنین داروسازان را از سرتاسر جهان حضور می یابند.