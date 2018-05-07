به گزارش خبرنگار مهر، سوسن باستانی در نشست طرح رد پای آب که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و تعدادی از فعالان این طرح برگزار شد، با اشاره به لزوم مشاکت همه دستگاهها در پیشبرد اهداف این طرح گفت: آموزش و پرورش و حوزه های علمیه خواهران نقش مهمی در آموزش اصلاح الگوی مصرف آب در کشور به ویژه در خانواده ها دارند و در همین راستا جلستی را با مسئولان مربوطه برگزار کرده ایم.

وی افزود: باید گروههای هدف در این طرح مشخص شوند و به همین منظور قرار شده است یک شبکه مروجین برای آموزش روشهای اصلاح الگوی مصرف تشکیل شود.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانوده ریاست جمهوری ادامه داد: باید با یک استراتژی مشخص پیش برویم تا برنامه ها به نتیجه مطلوب برسد و معتقدیم کار ترویجی باید به صورت شبکه ای انجام شود. در این زمینه نمایندگان سازمانهای مردم نهاد نقش ویژه ای دارند و شبکه تشکیل شده باید بتواند مخاطبان خود را هدایت کند.

باستانی گفت: باید ایده های جدید در در ترویج اصلاح الگوی مصرف توسط اعضای شبکه مرکزی طرح به اشتراک گذاشته شود.