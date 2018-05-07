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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۵۸

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان تاکید کرد؛

اهمیت حوزه‌ علمیه خواهران در ترویج استفاده بهینه آب در خانواده‌ها

اهمیت حوزه‌ علمیه خواهران در ترویج استفاده بهینه آب در خانواده‌ها

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانوده ریاست جمهوری بر ضرورت مداخله حوزه‌ علمیه خواهران در ترویج استفاده بهینه آب در میان زنان و خانواده‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن باستانی در نشست طرح رد پای آب که با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران و تعدادی از فعالان این طرح برگزار شد، با اشاره به لزوم مشاکت همه دستگاهها در پیشبرد اهداف این طرح گفت: آموزش و پرورش و حوزه های علمیه خواهران نقش مهمی در آموزش اصلاح الگوی مصرف آب در کشور به ویژه در خانواده ها دارند و در همین راستا جلستی را با مسئولان مربوطه برگزار کرده ایم.

وی افزود: باید گروههای هدف در این طرح مشخص شوند و به همین منظور قرار شده است یک شبکه مروجین برای آموزش روشهای اصلاح الگوی مصرف تشکیل شود.

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت زنان و خانوده ریاست جمهوری ادامه داد: باید با یک استراتژی مشخص پیش برویم تا برنامه ها به نتیجه مطلوب برسد و معتقدیم کار ترویجی باید به صورت شبکه ای انجام شود. در این زمینه نمایندگان سازمانهای مردم نهاد نقش ویژه ای دارند و شبکه تشکیل شده باید بتواند مخاطبان خود را هدایت کند.

باستانی گفت: باید ایده های جدید در در ترویج اصلاح الگوی مصرف توسط اعضای شبکه مرکزی طرح به اشتراک گذاشته شود.

کد مطلب 4289935

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