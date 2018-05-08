سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی باتوجه به اینکه بارندگی هایی که در سطح استان است و ناپایداری های که تا روز چهارشنبه داریم جاده های فرعی برای ترددها بسیار خطرناک است.

وی افزود: بر همین اساس رانندگان بایستی سرعت مطمئنه را در دستور کار خود قرار دهند از سبقت غیر مجاز پرهیز کنند که در حین رانندگی با مشکلی مواجه نشوند.

همتی زاده اضافه کرد: با توجه به این که درسطح محورهای مواصلاتی استان بارندگی داریم و دیشب تونل راه کربلا با توجه به این که در روز گذشته عملیات عمرانی در آن قسمت انجام شده بود ریزش داشته است، این ریزش ها باعث مسدود شدن کامل جاده شد و در حال حاضر محور ایلام- مهران تا اطلاع ثانوی مسدود است.

وی تصریح کرد: بر همین اساس تردد از محور جایگزین ایلام- صالح آباد صورت می گیرد، همه رانندگانی که قصد سفر به شهرستان مهران را دارند در این محور مواصلاتی بایستی ناچارا از محور جاده قدیم صالح آباد عبور کنند.

وی گفت: بر همین اساس به همه رانندگان تاکید می کنیم با توجه به این که این جاده پرپیچ و خم و دارای شیب زیادی و خطرناک است نکات ایمنی را رعایت کنند و از سبقت غیر مجاز پرهیز کنند.